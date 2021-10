Herečku Janku mnohí diváci poznajú hlavne vďaka Rodinným prípadom, v ktorých sa často objavuje, ale objavila sa aj v šou Take Me Out. V šou Bez servítky sa od začiatku prezentuje ako veselá a spokojná žena, ktorá nikoho nekritizuje a všetko jedlo jej veľmi chutí. Vo štvrtok podvečer varila práve ona. Divákom ukázala svoj domček na Devíne a priznala, že má dcéru. O svojej rodine však toho prezradila oveľa viac. "Ja si myslím, že som dobrá maminka. Moja dcéra, teda syn, nech to ľudia vedia a nech sa ani on na mňa nehnevá, som na neho hrdá," šokovala úprimnosťou Janka počas varenia.

Súťažiacich pohostila aj herečka Jana Wágnerová. Zdroj: tv joj

"Ono to trvá s mojím dieťaťkom už dva roky. Necíti sa byť dievčaťom, ale chlapcom," pokračovala herečka. Téma ohľadne jej dcéry, teda syna, sa preberala aj pri stole. "Janka, ja som vôbec nevedel, že maš deti," reagoval súťažiaci Andrej. "Mám dieťa. Už je to lepšie. Mali sme také dva ťažšie roky, kým sa stabilizoval, či je chlapec alebo dievča a sme to aj riešili. Momentálne to všetci akceptujú, nikomu to nevadí a ľúbime ho. Voláme ho mužským rodom, aby sme mu neubližovali. Má 14 rokov," pokračovalaJanka. Na súťažiacich bolo vidieť, že sú prekvapení, no všetci sa k tejto téme vyjadrili s pochopením. "Málokto si vie reálne predstaviť, aké je to ťažké, keď to je vaše dieťa a vaše dieťa sa niečim trápi," netajila sa herečka. "Si veľmi empatická mama, to chválim," zapojila sa do debaty Mia.