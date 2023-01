Neznámy milionár bude už čoskoro opäť hľadať lásku medzi krásnymi Slovenkami. Šou, ktorú pred rokmi preslávil Honzík Novotný, sa vracia na Markízu a my vieme, kto ju bude moderovať.

Celosvetovo známa zoznamovacia šou Bachelor sa na Slovensku vysielala v roku 2006 pod názvom Nevesta pre milionára.

Honzík Novotný v šou Nevesta pre Milionára.

Jedno jediné vysielanie však stačilo na to, aby sa zo šou stala najsledovanejšia zoznamovacia reality šou v celej histórii vysielania na Slovensku. Hlavnou hviezdou bol „Honzík“ Novotný, ktorý ovládol televíznu sledovanosť už od samotného štartu až do samotného finále. Hláška Honzíka ,,Přijmeš moji růži?" je slávna dodnes. No a už čoskoro sa diváci môžu tešiť na návrat tejto slávnej šou!

Novým moderátorom šou Ruža pre nevestu bude Krištof Králik.

O koho budú tentoraz krásky z celého Slovenska bojovať, vám prezradíme už čoskoro... A tak isto aj detaily z novej šou, ktorá sa bude volať Ruža pre nevestu. Čo vám však môžeme prezradiť už teraz, je to, kto bude moderátorom tejto šou. Markíza vsadila na herca zo seriálu Pán profesor Krištofa Králika.

Krištof si už svoju vyvolenú našiel. Jeho manželkou je modelka Petra Mácová.

,,Táto skúsenosť je pre mňa doteraz najväčšou skúškou a najväčšou zodpovednosťou v živote. Verím, že nielen TV Markíza, ale aj divákom dokážem, že to nerobím náhodou a bude to pre mňa nový začiatok. Vyskúšal som si moderovanie Voyo news, kedy som si uvedomil, že poloha moderátora ma naozaj baví a keďže v prostredí, kde niekomu radím vo vzťahoch som ako doma, neváhal som ani minútu a ponuku moderovať tento projekt som prijal. Samotný formát je nádherný, plný romantiky a diváci sa rozhodne majú na čo tešiť," teší sa Krištof.

,,Krištofa Králika si diváci obľúbili v seriálovom hite Pán profesor a osvedčil sa aj ako moderátor formátu Voyo News. Rozhodli sme sa preto využiť jeho moderátorský potenciál v celosvetovo úspešnej romantickej šou Ruža pre nevestu, do ktorej konceptu skvelo zapadol," vysvetľuje Markíza, prečo sa rozhodli práve pre neho.

