Temperamentná speváčka Sisa Lelkes Sklovska (55) je síce šťastne vydatá, no potomkov nemá. K deťom má však veľmi pozitívny vzťah a rovnako je to aj naopak. Pred pár dňami však prišla s prekvapivou novinkou. Adoptovala si syna. Ako to myslela?

Sisa Sklovska je za manžela Juraja Lelkesa vydatá 10 rokov. Dvojica sa síce deťom nebránila, no osud to zariadil inak. Za všetkým je vlastne jej kariéra a profesia speváčky, ktorej obetovala veľa času. Koncerty, nahrávanie, opera, muzikály - aj toto sa podpísalo pod to, že sa nestala mamou. „Akosi mi na to ušiel čas. Alebo ako ja hovorím, nevyšiel mi krok. A potom, keď mi prišiel ten pravý muž do cesty, tak snaha bola, ale to už bolo zrejme neskoro. Nemám z toho žiadnu traumu, milujem deti, deti milujú mňa. Mám veľkú rodinu a absolútne nič neľutujem," priznala Sisa dávnejšie v relácii #tbt s Matúšom Krnčokom.

Sisa Sklovska Zdroj: instagram

Pred pár dňami Sklovska prijala pozvanie do relácie na TA3, kde ju vyspovedala Simona Frantová. O Sklovskej je veľmi dobre známe, že vyučuje spev na Akadémii umenia v Banskej Bystrici a svojich žiakov zbožňuje. Keď sa rozplývala nad svojimi študentmi, odrazu vyrukovala s prekvapivou informáciou. „Chcem, aby moji študenti niečo v živote dosiahli a sú mi za to vďační. Mňa to začalo úplne napĺňať z takej inej strany. Napríklad aj tým, že nemám deti a nikdy ich ani mať nebudem a odrazu sa toto stane. To je moja rodina. Dokonca som si jedného žiaka adoptovala. Mám chlapca a veľmi nadaného. Okrem toho, že mám dcéru od Juraja. Tak mám ešte tohto jedného syna,” šokovala speváčka.

Simona Frantová a Sisa Sklovska Zdroj: ta3

Ako to myslela? Naozaj si niekoho adoptovala? „To je môj žiak Martin na akadémii. My sme si veľmi sadli od začiatku jeho štúdia. Poznám aj jeho rodičov a ľudsky sme si veľmi sadli. Medzi nami je vzťah ako medzi matkou a synom. On sám s tým prišiel, že cíti, akoby som aj ja bola jeho druhá mama. Tak sme len tak zo žartu urobili, že ja som bola s jeho rodičmi a v rámci rodiny sme to spravili ako taký zaujímavý akt a jeho rodičia dovolili, aby som si ho adaptovala ako jeho druhá mama. Máme sa veľmi radi a preto sme to takto spravili,” vysvetlila nám Sisa. „Pomáham mu hlavne s kariérou. Samozrejme, okrem hudby riešime aj iné veci, ženy a podobne (smiech). Je veľmi nadaný a veľký dobráčisko,” dodala.

