Sisa Sklovska sa presne 15. 1. 2011 vydala za podnikateľa Juraja Lelkesa. Tento rok v januári plánovali, že si svoj veľký deň zopakujú. No nepriaznivá pandemická situácia im to neumožnila. Druhú svadbu však odložili len na pár mesiacov, keďže hľadali nový termín a špeciálny dátum. A ten aj našli. Ich druhý sobáš sa konal presne v deň Jurajových narodenín - okrúhlej 70-ky.

27. august 2021: Juraj Lelkes a Sisa Sklovska si po 10 rokoch obnovili manželský sľub. Záber je ešte v civile pred obradom. Zdroj: Emil Vaško

„My sme sa chceli druhýkrát zobrať už v januári, presne po 10 rokoch, no bolo, čo bolo a nebolo to možné. Tak sme to spojili dohromady, keďže 27. augusta má Juraj veľké jubileum a v ten istý deň mám aj ja meniny. Juraj sa narodil presne na Silviu. Rozhodli sme sa preto, že sa vezmeme ešte raz,“ prezradila nám pred týždňom nevesta Sisa. Sklovska najprv hostí prekvapila v čiernom nohavicovom kostýme, no na obrade prišiel riadny šok. Speváčka výberom šiat a vizáže všetkých odrovnala. Dôvodom bol veľký, extravagantný diadém, ktorý mala na hlave. O svadobný outfit sa jej postarala známa návrhárka a Sisina dobrá kamarátka Jana Pištejová.

