FOTO Zo Silvie Kucherenko nemohli odtrhnúť oči: POZRITE, v čom prišla OBLEČENÁ do Dobre vedieť!

Hosťom v markizáckej vedomostnej šou Dobre vedieť! bola Silvia Kucherenko. Tá bola v tíme Vlada Kobielskeho a za nimi sedelo 49 divákov. A nebola by to ona, keby sa do relácie patrične nevymódila.