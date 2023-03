Že by sa zrodil nový párik, ktorý rozhodne šokuje celé Slovensko? Všetko napovedá tomu, že je to tak. Silvia Kucherenko sa v júni 2019 rozviedla s manželom Sergejom, ktorý si odpykáva trest v base. No a minulý rok sa na sociálnej sieti verejne pochválila, že v jej živote je už nový muž. A my vieme, o koho má ísť!

Silvia Kucherenko a Sergej sa rozviedli v júni 2019. Senát totiž v apríli 2017 uznal vtedy jej manžela za vinného z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Odsúdili ho na 11 rokov vo väzení so stredným stupňom stráženia. Sergejovi hrozilo 10 až 15 rokov za mrežami, senát mu nakoniec naparil jedenásť. „Som nevinný,“ uviedol vtedy pred súdom ukrajinský podnikateľ, ktorého na pojednávaní podporovala aj Silvia. Napriek tomu, že sú už rozvedení, majú stále dobré vzťahy, keďže už navždy ich bude spájať ich syn, o čom svedčí aj fakt, že keď teraz vo februári prepustili z výkonu trestu Juraja Hossua, ktorého v roku 2019 odsúdili na deväťročný trest za zabitie Filipínca Henryho Acordu, na Instagrame zverejňovala drsné odkazy v prospech jej exmanžela.

Silvia Kucherenko sa so Sergejom, ktorý si odpykáva svoj trest vo väzení, rozviedla v roku 2019. Zdroj: archív

„Bol prepustený človek, ktorý dokopal a vedome zabil chlapca na ulici, a ja to porovnávam s prípadom, keď môj exmanžel dostal exemplárny trest. Ten istý riaditeľ, ktorý ho z väznice prepustil, požiadal o prepustenie, čo Sergeja nechce pustiť! A ani na vychádzky, ani na nič!” verejne sa pohoršovala. Silvia Kucherenko však po rozvode dlho sama neostala.

Od začiatku roku 2022 začala na Instagram pridávať tajomné fotky a videá. Sedela napríklad v aute a držala za ruku nejakého muža, potom sa pochválila krásnou kyticou ruží a pridala srdiečko alebo si užívala posedenia na terase v rakúskom Kitsee a na videách bolo vidno, že má neustále pánsku spoločnosť. Dokonca, keď sa jej minulý rok fanúšikovia na Instagrame opýtali, či má nového priateľa, pretože celá žiari, odpovedala: „Mám,” a pridala smajlík. Jeho totožnosť však neustále prísne tají. Nám sa však postupne podarilo zistiť, kto má byť jej nový záhadný priateľ…

Silvia Kucherenko Zdroj: Instagram official_silviakucherenko

Hoci sa Kucherenko so svojou novou láskou najčastejšie objavuje v Kitsee v domnienke, že za hranicami ju ľudia nespoznajú, opak je pravdou. Keďže tam býva veľa Slovákov, už niekoľkokrát ju spoznali. A rovnako aj muža, ktorý jej neustále robí spoločnosť. A tým mužom je kontroverzný neúspešný prezidentský kandidát Martin Daňo, ktorý sa „preslávil” videami na YouTube, ktoré robil s aktivistom Rudolfom Vaským. V roku 2019 dokonca obaja skončili vo väzbe! Dôvodom bola obava, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. „Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie osobám M. D. a R. V. za opakujúci sa pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách," uviedla vtedy polícia. Obaja obvinení sa podľa vyšetrovateľa dopúšťali páchania takýchto skutkov verejne prostredníctvom internetu. Daňo bol prvýkrát stíhaný v roku 2013, išlo o ohováranie vtedajšieho ministra dopravy Jána Počiatka a okrem toho čelil aj obvineniu za daňový delikt, konkrétne neoprávnené vratky DPH. Aj včera s ním mal byť o tejto záležitosti súd, no bol odročený.

Daňo bol prvýkrát stíhaný v roku 2013, išlo o ohováranie vtedajšieho ministra dopravy Jána Počiatka. Zdroj: fb.com/Martin Dano

S Martinom Daňom mala obrovský problém dokonca aj moderátorka politickej relácie Na hrane Jana Krescanko Dibáková. „V období po vražde Jána Kuciaka boli časy o dosť pohnutejšie ako dnes. Z Generálnej prokuratúry padali výzvy, že sa máme ozvať v momente, ak budeme dostávať vyhrážky. Začiatkom roku 2019 som mala otvorený konflikt s Martinom Daňom, ktorý ma vulgárne atakoval vo videách, a začali mi prichádzať veľmi nepríjemné odkazy," povedala nám minulý rok.

Silvia sa už dlhšie stretáva s novým mužom, jeho identitu doteraz tají... Zdroj: Instagram official_silviakucherenko

No a práve s Daňom sa Kucherenko už viac ako rok a pol stretáva. Ako sme už spomínali, ľudia ich spoločne viackrát videli, ako si štebotali vo viacerých podnikoch v Kitsee, keďže práve v tomto rakúskom mestečku kúsok od Bratislavy Daňo býva, neskôr aj v známej čínskej reštaurácii v centre Bratislavy alebo vo vychytenej reštaurácii v rakúskom Bergu. Dokonca ich pristihli aj vo veľkoobchode so stavebninami a často spoločne chodievajú aj na východ do Humenného, odkiaľ Daňo pochádza. Daňo Silviu pravidelne navštevoval v rodinnom dome jej mamy, u ktorej ešte donedávna bývala. Tam sme Daňa minulý rok v lete aj zastihli, ako od nej odchádza na jej veľkom bielom luxusnom aute.

Kucherenko sa však pred pár mesiacmi od mamy odsťahovala do bytu do Podunajských Biskupíc. A práve kúsok od jej bytovky, na pumpe, sme ich pred pár dňami spoločne načapali. Silvia Martina poslušne čakala v aute, on si na benzínke zatiaľ kúpil hot dog, potom k nej pristúpil do auta a odfrčali preč. Tí, ktorí o ich vzťahu už dlhšie vedia, nechápu, ako sa títo dvaja vlastne dali dokopy. Nie je žiadnym tajomstvom, že Silvia si potrpí na okázalý luxus a Daňo teda medzi horných desaťtisíc rozhodne nepatrí. „Má samé exekúcie a je ešte stále stíhaný za daňový podvod. Ale Kucherenko má vlastnú webstránku, kde predáva svoje produkty a aj YouTube kanál, a to všetko jej spravuje Daňo. Dokonca sa hovorí, že ju chce pretlačiť do politiky,” povedal nám náš dobre informovaný zdroj. Pravdou však ostáva, že tento nový párik šokuje určite nejedného Slováka.