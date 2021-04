Milan pracuje ako stavebný akustik, no okrem toho sa venuje aj cvičeniu a robí fitnes trénera. Týmto spôsobom sa zoznámil aj so svojou láskou Terezou, ktorá chcela schudnúť do svadobných šiat a oslovila ho, aby jej pomohol dať sa do formy. Počas niekoľkých dní sa do nej stihol zaľúbiť a rozhodol sa, že osud chytí do vlastných rúk. Nemohol dopustiť, aby s ňou pri oltári stál iný muž ako on. Rozuzlenie tejto love story sa diváci dozvedia už tento piatok na Markíze.

Fitnesák Milan sa do Terezy bezhlavo zaľúbil počas toho, ako jej pomáhal schudnúť. Zdroj: tv markíza

Milan v šou už čo-to odhalil zo svojho sexi tela, no ani zďaleka nie toľko, koľko na sociálnej sieti. Tam sa svojimi tehličkami chváli jedna radosť. A pri pohľade na neho je jasné, že by mu neodolala žiadna žena. Tak čo na neho poviete? Lepšie ako v obleku, však?

Prečítajte si tiež: