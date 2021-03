Úspešný seriál z lekárskeho prostredia CHICAGO MED si okamžite obľúbilo množstvo divákov. Kto však vašich hrdinov vlastne do slovenčiny dabuje? Zaujímalo nás, čo majú spoločné so svojimi postavami.

Will Halstead (herec Nick Gehlfuss, slovenský hlas Tomáš Horváth) - Lekár na pohotovosti

Tomáš: „S Willom máme spoločnú túžbu odhaľovať podstatu problémov a odpovede na otázky typu: Prečo veci fungujú práve tak, ako fungujú? Prevteliť sa do postavy Willa nebolo ťažké. Dohodli sme sa, že mi to nebude komplikovať (smiech).“

O napínavé časti a momenty nebude núdza. Zdroj: NBC

Natalie Manningová (herečka Torrey DeVitto, slovenský hlas Petra Vajdová) – Obetavá pediatrička

Petra: „Natalie je výborná lekárka a je aj veľmi empatická. Jej empatia a 100-percentná oddanosť práci a profesionalita ma s ňou, myslím si, trošku spája, aj keď v inej sfére.”

Petra Vajdová Zdroj: Julius Dubravay

Connor Rhodes (herec Colin Donnell, slovenský hlas Milo Kráľ) – Ambiciózny traumatológ na pohotovosti

Milo: „S Connorom mám spoločnú istú vzdorovitosť, čo sa práce týka, podobne ako on rád veci doťahujem do konca, keď už teda niečo začnem. Pri jeho dabovaní bolo skôr náročné stíhať to tempo. Na to, čo poviete v angličtine tromi jednoslabikovými slovami, vám v slovenčine nestačí ani dvojnásobok.“

Sharon Goodwinová (herečka S. Epatha Merkerson, slovenský hlas Lucia Vráblicová) – Výkonná riaditeľka nemocnice

Lucia: „V žiadnom prípade nebolo ťažké chopiť sa Sharon. Túto postavu stvárňuje fantastická herečka S. Epatha Merkerson. Sharon je úprimná, priama, nemá rada klamstvo a pretvárku. Je vždy pripravená pomôcť. To máme spoločné.“

Chicago MED Zdroj: NBC

Daniel Charles (herec Oliver Platt, slovenský hlas Peter Kollárik) - Svojrázny šéf psychiatrie

Peter: „Bolo to veľmi náročné, pretože s doktorom Charlesom nemám okrem jeho výzoru spoločné nič (smiech). Je nekonečne múdry, pokojný, milý, láskavý, trpezlivý, empatický, slušný, nezvyšuje hlas, nepoužíva vulgarizmy... Preto bol pre mňa doteraz najťažšou dabingovou postavou. Chcem sa v tejto súvislosti veľmi pekne poďakovať pani režisérke Aničke Cicmanovej a pánovi režisérovi Duškovi Cinkotovi, ktorí ma hneď v prvých častiach dokázali skrotiť, stíšiť a vysvetlili mi, kto je doktor Charles a aký je. Teda úplne iný ako ja.”

April Sextonová (herečka Yaya DaCosta, slovenský hlas Lenka Debnárová) – Krásna sestrička

Lenka: „April je veľmi empatická, svoju prácu berie ako poslanie, pracuje svedomito a dobro pacienta kladie na prvé miesto, dokonca je preto občas ochotná porušiť pravidlá a riskovať svoj komfort. Zodpovednosť a oddanosť k svojmu povolaniu máme spoločnú a rovnako, keď tak sledujem jej vzťahy, nejde do ničoho, čo necíti na 100 %. Charakter jej postavy je mi veľmi sympatický a blízky, takže v tomto smere to nebolo pre mňa ťažké, no každú novú postavu v dabingu beriem ako ďalšiu výzvu a veľakrát ma vie prekvapiť.”

Lenka Debnárová Zdroj: instagram

Ethan Choi (herec Brian Tee, slovenský hlas Roman Matisko) - Chirurg a špecialista na infekčné choroby

Roman: „S doktorom Choiom máme spoločný jednoznačne vzťah k tomuto povolaniu. Sám som kedysi dávno zvažoval profesiu lekára. Aj preto ma ponuka práce na výrobe dabingu tohto seriálu veľmi potešila.“

Chicago Med. Zdroj: NBC

Maggie Lockwoodová (herečka Marlyne Barrett, slovenský hlas Linda Zemánková) – Hlavná sestra na pohotovosti

Linda: „Moja Maggie je moja Maggie. Okrem farby pleti sme, dá sa povedať, rovnaké. Navonok tvrdá, racionálna, ale vnútri veľmi zraniteľná, empatická a láskavá žena. Maggie si tiež prechádzala veľkými zdravotnými problémami, hoci navonok to nikto nevidel, sama trpela. Tiež som si podobnou situáciou prešla a málokto to vie - veď načo, ľútosť je to posledné, čo s Maggie potrebujeme. Všetky citlivé scény som si s ňou ,odplakala‘, lebo mi veľmi pripomínali mňa. Takže Maggie mi prirástla k srdcu o to viac. Pani režisérka Cicmanová, ktorá ma do tejto úlohy obsadila, ani netušila, ako veľmi sa trafila. A som jej za Maggie veľmi vďačná.”