Tesne pred Vianocami sa rozhodol podstúpiť rhinoplastiku. „Idem teda s nosom. To asi vidíte všetci. Teším sa, ale zároveň sa dosť bojím,“ oznámil fanúšikom. Davida, ktorý sršal obrovským sebavedomím, predsa len niečo trápilo. Vybočený nos, ktorý mu však už chirurg upravil.

David z Love Island má za sebou rhinoplastiku. Zdroj: Instagram david_vitasek

„Nos bol pred operáciou naozaj dosť vybočený tým, že tam bol úraz. Kosť bola vpáčená a priehradka vybočená. To sme zrovnali. Je to ešte opuchnuté, ten opuch bude ustupovať tak mesiac-dva, než to celé spľasne,” povedal o operácii chirurg Roman Kufa.

