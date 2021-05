Ťažko povedať, ako televízia hľadá jednotlivých účinkujúcich, no na zostavy súťažiacich je niekedy poriadna zábava pozerať sa. Tento týždeň varí nielen učiteľka Oľga, ale aj autobusár Andrej, či mladá čašníčka Alica. A práve najmladšia účastníčka je poriadne náročná na stravu.

Veľmi veľa vecí nezje alebo nemá rada a celkovo sa rada rýpe v jedle a ani sa netají tým, že má intoleranciu na laktózu. „Čo Alica jedáva? Lebo nad všetkým ohŕňa nos. Pri pohľade na ňu mám pocit, že jedáva od rána do večera piate cez deviate,” reagovala diváčka Tatiana. „Alicu nekomentujem, vrchol nesympatickosti, mama by ju mala doma naučiť, ako sa má správať k starším osobám. Ja, ja a ja, kráľovná sveta,” pokračovala Paula. „Slečna ufrflaná je taká lenivá, že sa jej nechce ani ústa poriadne otvárať pri rozprávaní. Polovicu z tých jej múdrostí nerozumieť,” pridala sa diváčka Jana. Vyzerá to tak, že fanúšikov si Alica veľa nenašla.

