Vo vile Love Island na Kanárskych ostrovoch to vyzeralo na vážny vzťah a poriadnu lásku. Zbyněk a Sabina to však neustáli. Veľkej láske je koniec. Pred pár dňami si totiž dali zbohom. Čo sa stalo?

Prvé špekulácie sa objavili po tom, čo si Zbyněk začal zháňať nové bývanie. Ich láske vraj odzvonilo po známej športovej akcii. Píše o tom markiza.sk. „Boli sme spolu na Oktagone v Ostrave, vrátili sme sa a Sabina si večer začala písať s Muradovom. Už druhý deň ju pozýval na rande a dal jej na seba telefónne číslo. Sabina mi hovorila, že o nič nejde, že je to len sranda,” povedal Zbyněk pre nova.cz a dodal, že ešte počas víkendu od Sabiny odišiel.



Víťazmi Love Island sú Denisa a Kryštof. Zdroj: VOYO

V kontakte s ňou ale ostal a ich nešťastná situácia mala ešte dohru. „Povedala mi, že ide za rodinou na chatu. Muradov začal pridávať na Instagram príspevky, že je v Alpách a deň potom zdieľala Sabina fotky z hotelových raňajok,” tvrdí Zbyněk. Neskôr ešte pridal na Instagram vyjadrenie, že mu Sabina zlomila srdce.

Sabina tiež potvrdila rozchod, ale situácia opísala trochu inak. „Boli sme na Oktagone, kde som sa vyfotila s jedným zápasníkom. Ten mi na príspevok na Instagrame slušne odpovedal správou, či sme so Zbyňkom prišli domov v poriadku. Myslím si, že nemám zakázané sa s niekým baviť, písali sme si úplne normálne. Zbyněk si všetky tie správy nahral, takže o tom, ako to bolo, ani nemôžem klamať. Nepísali sme si nič, čo by Zbyňkovi malo prekážať,” hovorí Sabina.

Podľa jej slov si prečítal aj konverzáciu s jej najlepšími kamarátkami, v ktorej sa niektoré situácie nafukovali a skrátka išlo o dievčenské klebetenie. To bola pre Sabinu posledná kvapka. „Správy si nielenže prečítal, ale tiež natočil, a to je pre mňa neprípustné. Na to som prišla domov a on sa so mnou rozišiel. Po dvoch dňoch sa mi ospravedlňoval, že to chce vrátiť späť, ale ja som povedala, že toto bol vrchol a klesla moja dôvera voči nemu,” vysvetlila.