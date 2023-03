Dara patrí medzi dámy, ktorým by biologický vek nikto nehádal a ktoré doslova s prstom v nose strčia do vrecka i ženy o generáciu mladšie. Napriek tomu sa od fanúšikov dočkala kritiky. Ľudia totiž stále riešia jej vykúkajúce prsia spod sexi šiat, ktoré zvolila na prvé kolo živého prenosu Let’s Dance. Šaty boli síce spredu až ku krku, vzadu však mali odhalený chrbát a dráždivý strih zboku poodhaľoval speváčkino poprsie. A práve to bolo podľa niektorých kameňom úrazu.

Dara Rolins Zdroj: Instagram Dara Rolins

„Tie šaty sú už príliš. Darinka, ste krásna, ale tieto šaty nie,“ odkázala Dare jedna z jej fanúšičiek. A nebola jediná. „Šaty krásne, ale vidieť implantáty, že nie sú v najlepšej kondícii (z boku). Človek by mal byť k sebe aj sebakritický. Nechápem, prečo ženy po 50-ke majú potrebu sa viac obnažovať,“ komentovala jej príspevok istá Marie. Niektoré ženy si speváčku poriadne podali. Treba uznať, že Rolins mala na sebe odvážne šaty, no ona – s jej postavou – si to môže hrdo dovoliť. A keď to niekomu prekáža, jej problém to rozhodne nie je...

