Vilo Rozboril s manželkou Sandrou často vyhľadávajú pobyt v prírode, kde im spoločnosť robia aj ich domáci miláčikovia. O jedného však nedávno prišli. „Moja zásada je ísť von za každého počasia. Ráno v lese a poobede máme ‚pobrúzdané‘ všetky uličky nášho mesta. Lila (Sandrin pes, pozn. red.) mi veľmi chýba a momentálne bojujem s myšlienkou zaobstarať si nového psíka, ale fakt mám strach, pretože pešia zóna v Bratislave nie je bezpečné miesto,” zverila sa Rozborilová na Facebooku a vzápätí opísala, ako prišla o svojho milovaného psíka. Zrazil ho cyklista.

Manželia Sandra a Vilo Rozborilovci. Zdroj: Facebook

„Lilka bola malinká, preto jej cyklista zlomil väzy. Ak by bol narazil do vôdzky veľkého psa, mohol si väzy zlomiť sám a to by bola ešte väčšia katastrofa. Aj tak si myslím, že na pešej zóne by sa nemalo bicyklovať,” zamyslela sa Vilova manželka. To, či sa napokon rozhodne pre nového psíka, ukáže čas zrejme už čoskoro.

