Vždy ultra štíhla Almásy sa na obrazovkách objavila v obtiahnutých červených šatách. No už od prvej chvíle sa nedalo nevšimnúť, že moderátorka je v nich akási iná. Outfit jej totiž neuveriteľne zvýrazňoval poriadne vypuklé bruško a blondínka vyzerala, akoby bola v piatom mesiaci tehotenstva. V jej prípade to však nebolo po prvý raz. Blondínka sa pred kamerami ukázala so zaguľateným bruškom v minulosti už zopár ráz. Miri, to musela byť riadne výdatná večera tesne pred vysielaním...

Rosničku Mirku Almásy ešte v roku 2017 obliekali do nelichotivých šiat, v ktorých vyzerala ako tehotná. Zdroj: tv markíza

