Keď hľadala televízia JOJ v roku 2005 súťažiacich do reality šou VyVolení, prihlásila sa aj mladučká študentka Lenka Varsányiová zo Šale. Vybrali ju, ale krajší život našla až neskôr a úplne inde.

Hoci prežila vo vtedy známej vile niekoľko mesiacov bez kontaktu s vonkajším okolím, lákavú výhru sa jej získať nepodarilo. Našla v nej aspoň lásku. Nečudo. Bola mladá a potrebovala oporu. Myslela si, že ju uteší náruč Rockyho, ale nakoniec bolo všetko inak. Osud mal pre ňu pripravené niečo lepšie, len to ešte vtedy nevedela.

Ona ho ľúbila, Rocky si svojou láskou až taký istý nebol. Zdroj: Archív

Možno aj preto nemala problém pobehovať po vile nahá a dosť odviazaná. Rocky bol svalnatý fešák a Lenka sa do neho bezhlavo zabuchla. Lenže mladíček špekuloval a lásku jej až tak oddane neopätoval. Nakoniec sa rozišli a Lenka to veľmi ťažko niesla. Svoje boľavé srdce si liečila prácou v oblasti realít. Vďaka nej sa dostala až do luxusného Dubaja, kde tento biznis stále viac prekvitá. Dnes má 40 rokov, vyzerá lepšie ako v mladosti a žije život, ktorý jej môžu mnohí závidieť.

Takto vyzerala v šou VyVolení. Zdroj: Archív

Časť roka si užíva v Kalifornii, ale jej stálym domovom sa stal Dubaj. Dobre sa má aj vďaka tomu, že v ňom stretla novú lásku a po svojom staršom manželovi má nové priezvisko Samman. Príbeh Lenky je typickým príkladom toho, že nie vždy je dobré, keď dostaneš, čo chceš. Keby zostala s Rockym, ktohovie, kde by dnes bola...