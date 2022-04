Bilas mal byť podľa portálu JOJ spájaný s niektorými známymi kauzami, ako napríklad s emisnou kauzou Interblue. Vystupoval ako projektový manažér garážovej firmy Interblue group. Podľa hovorkyne Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave, Aleny Krčovej, na mieste ošetrili dve ženy a dve deti. Bilas ešte v roku 2010 šokoval Slovensko, keď na pamätnej tlačovej besede vstúpil do emisnej kauzy Interblue. Pochválil sa, že práve on bol hlavou celého obchodu, ktorý však pre Slovensko nedopadol najlepšie.



Bratislava, 29. apríl 2022: Mŕtve telo podnikateľa Rastislava Bilasa mali nájsť v dome v Starom meste. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

O Bilasovi bolo známe, že sa vedel zabávať a vyhľadával luxus. Dával to najavo pri každej vhodnej príležitosti a vôbec sa tým nikdy netajil. Nemal problém sa pochváliť, ako sme v minulosti písali, že nosí švajčiarske hodinky za 250-tisíc eur. Podnikateľ sa tiež rád chválil tým, že pracoval pre indonézskeho veľvyslanca či špeciálneho veľvyslanca OSN.

Okrem luxusu miloval aj zábavu. Nášmu fotoreportérovi sa ho pred 11 rokmi podarilo zachytiť v centre Bratislavy v bujarej nálade. Spoločnosť v známom luxusnom podniku mu v ten večer robila žena, po ktorej by zatúžil nejeden muž. Išlo o Silviu Kováčovú, miss Európskej únie z roku 2006. Úspešnú krásku bozkával priamo v bare. „Bolo to len z kamarátstva,“ zahmlievala nám vtedy blondínka. To, že sa k sebe s podnikateľom vášnivo túlili, však nepopierala. „Možno to tak vyzeralo,“ priznala. Odvtedy prešlo 11 rokov a telo známeho podnikateľa malo byť nájdené v dome v bratislavskom Starom meste.

