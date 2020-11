Aj počas týchto Vianoc budú televízni diváci sledovať komédiu storočia "S tebou mě baví svět" či filmy s Tomášom Holým (†21) "Jak vytrhnout velrybě stoličku" a "Jak dostat tatínka do polepšovny". Bohužiaľ ale režisérka a scenáristka týchto snímok Marie Poledňáková (79) už nové diely nenatočí. Po ťažkej mozgové mŕtvici je na tom stále zle.

Posledním filmom, ktorý Poledňáková natočila, bol "Líbáš jako ďábel" z roku 2012. Marie měala ešte veľa ďalších plánov, keďže bola stále vitálna a zdravá, ale v roku 2016 sa to rapídne zmenilo. Na kolená ju zrazila ťažká mozgová mŕtvica. Režisérka tak zostala kvôli chorobe uväzněná v malej vilke v Nebušicích. „Od tej doby, čo pani Poledňáková skolabovala, sme ju videli iba párkrát. A posledné dva roky už vôbec nie,“ prezradila českému denníku Aha! miestna obyvateľka.

Marie Poledňáková prekonala v roku 2016 mozgovú príhodu. Zdroj: Profimedia.sk

„Hneď po tom, ako sa jej to stalo, jej syn postavil zo záhrady do prvého poschodia výťah,“ prezradila suseda o synovi Petrovi, ktorý s chorou mamou v žije v dome a stará sa o ňu, keďže čiastočne ochrnula. „Neposlúcha ma ľavá noha a ľavá ruka. Musím rehabilitovať a to cvičenie ma bolí,“ uviedla ešte v roku 2016 pre Magazín Dnes Poledňáková a naznačila tak, že ochrnutie jej zasiahlo polovicu tela. V posledne dobe vraj už nepoužívá ani spomínaný výťah, ktorý má doma. Väčšinu času údajne trávi vo svojej izbe a pohybuje sa už iba na prvom poschodí.

Prečítajte si tiež: