Bardejovčanke Jane Adamcovej (49) učarovala Kolumbia. A práve tam sa zamilovala do Escobarovho syna Sebastiána (44). Čo na to hovorí jej ešte stále manžel, režisér Jiří Adamec (73)?

Správu o novej láske svojej manželky s kolumbijským architektom prijal v pohode a príliš ho to netrápi. „Akí môžu byť, prosím vás, milenci, keď od seba žijú cez polovicu zemegule?! A aj keby boli, tak mňa sa to už naozaj netýka, nám to naše manželstvo nevyšlo,“ povedal českému Blesku Adamec.

Escobarov syn Sebastián, predtým Juan Pablo. Zdroj: Getty Images, Profimedia

„Jana je jednoducho typ ženy, ktorá potrebuje byť slobodná, nie vydatá, preto sa teraz snaží byť čo najskôr rozvedená. To, že je pre ňu potrebná voľnosť, som bohužiaľ, keď sme sa spoznali, nevedel,“ dodal režisér.

