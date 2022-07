Autor známych evergreenov Peter Stašák (72) je už viac ako 50 rokov ženatý s manželkou Gabrielou. Najnovšie si spolu vyrazili na dovolenku do Turecka. Treba uznať, že si pred rokmi skvele vybral.

Niekdajšia hviezda legendárneho Repete zobral milovanú manželku na dovolenku do Tureckej Antalye. Hoci už majú letný oddych za sebou, podľa fotiek na sociálnej sieti si to poriadne užili. „A dnešným dňom to je už len spomienka na júlovú dovolenku v Turecku a zároveň sa z vás na dovolenke nechtiac stane anjel...“ napísal k fotkám spevák.

Stašák je hviezdou instagramu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CLaBM4fJS2a/

Na jednej snímke mu robí spoločnosť aj jeho milovaná manželka Gabika, ktorej to v bielych šatách veľmi pristalo. A svoju polovičku tak po dlhom čase ukázal verejnosti.



