Deti, ktoré vyrastajú bez rodičov, to majú pri štarte do samostatného života ťažšie, ako ich rovesníci z úplných rodín. Napriek tomu, že mnohé z nich majú talent a nadanie, stretávajú sa na ceste do dospelosti s mnohými prekážkami. Je tu však konečne spôsob, ako im túto cestu uľahčiť!

Ako pomôcť talentovaným deťom z detských domovov? Projekt PSS, Prvej stavebnej sporiteľne „Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní“ si kladie za cieľ uľahčiť im vstup do reálneho života. Tento projekt je určený mladým ľuďom vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste na území Slovenskej republiky. A po úspešnom prvom ročníku majú za sebou už aj ten druhý. Vo finále druhého ročníka projektu Predveď svoj talent, ktoré sa konalo v máji, sa stretlo 11 mladých ľudí, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny, alebo v Domove na polceste a už onedlho sa budú musieť postaviť na vlastné nohy. Ich úlohou bolo ukázať, v čom sú dobrí a ako chcú svoj talent ďalej rozvíjať. Nemali pritom stanovené žiadne obmedzenia, bolo iba na nich, aby svoj talent popísali. Či už išlo o nadaných tanečníkov alebo programátorov, spevákov či matematikov.

Porotu najviac zaujal Patrik Havran z Bernolákova, ktorý je v maturitnom ročníku na strednej odbornej škole pedagogickej. Patrik s presedníčkou poroty Renátou Názlerovou a Davidom Marwanom z PSS, Prvej stavebnej sporiteľne. Zdroj: PSS, Prvá stavebná sporiteľňa

„Ak má niekto talent a má možnosť na ňom pracovať a rozvíjať ho, môže v živote veľa dokázať. Cieľom tohto projektu je nadaných mladých ľudí nájsť a aktívne podporiť v ich ďalšom živote,“ hovorí David Marwan, člen predstavenstva PSS, Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý aktívne pôsobí v porote projektu. Porotu najviac zaujal Patrik Havran z Bernolákova, ktorý je v maturitnom ročníku na strednej odbornej škole pedagogickej. Jeho talent je špecifický – je to samostatnosť a cieľavedomosť. Napriek tomu, že má iba 19 rokov, už dva roky býva sám v byte Centra pre deti a rodinu, samostatne sa stará o domácnosť a vďaka brigádam si vie finančne prilepšiť a dokonca aj ušetriť na budúcnosť. Po maturite sa chce popri práci naďalej vzdelávať a jeho cieľom je stať sa vychovávateľom v Centre pre deti a rodinu.

Patrik Havran Zdroj: Facebook P.H.

Druhé miesto získala Kristína Lakatošová zo Slovenského Nového Mesta. Má nadanie na prácu s deťmi a tomu sa chce venovať aj v budúcnosti. Pre deti rada vymýšľa rôzne aktivity, aby svoj čas trávili plnohodnotne a rozvíjali sa. Venuje sa aj svojmu synčekovi, ktorému chce dopriať rodinné zázemie plné lásky. Jej najbližším cieľom je zmaturovať a nájsť si prácu, ktorá by ju bavila, napríklad ako asistentka v materskej škole.

Na treťom mieste sa umiestnil Otto György z Tornale - kaderník, ktorý miluje módu a šaty aj sám navrhuje. Pomocou návrhov módneho oblečenia sa snaží ukázať svoju jedinečnosť. Baví ho šitie a hra s farbami. Jeho cieľom je stať sa dobrým kaderníkom, chce však tiež v budúcnosti pomáhať deťom, ktoré vyrastajú v Centrách pre deti a rodiny.

Veľká pomoc pri štarte

Trojica najtalentovanejších mladých ľudí získala podporu vo forme odborného mentoringu od ambasádorky projektu a predsedníčky odbornej poroty Renáty Názlerovej, ktorý im pomôže pri štarte do života a rozvoji talentu, notebooky a iné vecné ceny, ako aj účet stavebného sporenia s veľmi zaujímavým finančným príspevkom, ktorý môže vytvoriť základ pre ich budúce vlastné bývanie. „Každý talent by mal mať podmienky na to, aby mohol rásť. Deti, ktoré vyrastajú bez rodičov, však mnohokrát nemajú rovnaké možnosti ako ich rovesníci. Dnes sme videli šikovných mladých ľudí, ktorí majú chuť na sebe pracovať a cieľ zlepšovať sa. Som rada, že aj vďaka tomuto projektu im dokážeme pomôcť,“ hovorí Renáta Názlerová.

Pozvanie do odbornej poroty prijali spolu s Renátou Názlerovou a Davidom Marwanom aj zástupcovia Centier pre deti a rodiny Timea Selnekovičová a Oľga Belianska, Rozália Sáhóová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja Ministerstvá dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Ako sa zapojiť do projektu Predveď svoj talent?

Zapojiť sa je veľmi jednoduché. Stačí odpovedať na niekoľko otázok, v ktorých deti opíšu, v čom sú dobré a ako chcú na sebe v budúcnosti pracovať, aby rozvíjali svoj talent. Bez obmedzení. Môže ísť o spev, tanec, programovanie na počítači, môžu ukázať, ako sa pripravujú na budúce povolanie, môžu maľovať, diskutovať, či poukázať na svoje športové úspechy. To, čo sa dá považovať za talent, nemá obmedzenie. Tí najtalentovanejší z nich majú možnosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou naživo. Porota následne vyberie trojicu najtalentovanejších z nich, ktorí získajú stavebné sporenie môjDOMOV so zaujímavým finančným vkladom a podmienkami, výkonný notebook, ktorý im uľahčí ďalšie štúdium a rozvoj, ale aj možnosti vzdelávania a mentoringu, ktoré im pomôžu pri štarte do samostatného života.

,,Podporu sme sa snažili voliť tak, aby pôsobila motivačne, pomáhala víťazkám a víťazom v ďalšom rozvoji a na ich ceste k samostatnosti. Je to napríklad výkonný počítač, ktorý využijú pri ďalšom štúdiu. Veľmi dôležitá je odborná pomoc a mentoring od predsedníčky poroty Renáty Názlerovej, ktorá ich dokáže nasmerovať pri ich ďalšej ceste životom. A keďže sa zaoberáme financovaním bývania, hlavnou podporou je samozrejme stavebné sporenie s úvodným vkladom a výraznou podporou počas doby sporenia. Víťazi si tak vďaka tomu môžu postupne nasporiť sumu peňazí, ktorá im môže slúžiť ako základ na kúpu ich budúceho domova. Keďže sme k vlastnému bývaniu pomohli už miliónom ľudí po celom Slovensku, radi by sme pomohli aj im. Okrem toho im umožníme sčasti nahliadnuť aj do našej „kuchyne“ a formou krátkych online školení im ponúkneme možnosť naučiť sa narábať s peniazmi, uvedomovať si ich hodnotu a vytvárať si finančnú rezervu do budúcnosti," povedal o projekte David Marwan, člen predstavenstva PSS, Prvá stavebná sporiteľňa a aktívny člen poroty.