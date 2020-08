Šou Zlatá maska sa pre koronu stopla len pár dní pred veľkolepým štartom. Ako ste to vtedy vnímali?

Bol som zaskočený a prekvapený. Ale uprostred marca 2020 som bol aj rovnako zmätený ako všetci, ktorí si uvedomili, že nepoznáme nielen budúcnosť, ale ani budúci týždeň. Som rád, že prioritou zostalo zdravie všetkých zúčastnených a nie veľkolepý štart šou.

Registrujete túto šou aj zo zahraničia?

Poznal som ju ešte predtým, ako ma televízia JOJ oslovila. Snažím sa priebežne mapovať medzinárodné televízne formáty aj ich lokálne vyhotovenia. Mne sa najviac páčila americká a austrálska adaptácia The Masked Singer.

Mnohí vaši fanúšikovia boli prekvapení, že ste ponuku moderovať vzali, keďže po odchode z konkurenčnej šou ste vyhlásili, že konečne chcete zaslúžený oddych. Čo zmenilo váš názor?

Ja som nestretol prekvapeného fanúšika. Môžeme sa teraz len spoločne nahlas zamyslieť, či dva roky, ktoré som nebol na obrazovke v tejto pozícii, sú krátkym alebo pridlhým oddychom. Za seba vám poviem, pre mňa boli dva roky tak akurát.

Pyco je moderátorom šou Zlatá maska. Zdroj: TV JOJ

Okrem moderovania sa venujete aj vareniu a ide vám to vynikajúco. Odkiaľ čerpáte také rôznorodé a zdravé recepty?

Ďakujem. Som životu a okolnostiam nesmierne vďačný, že môžem robiť veci, ktoré ma bavia a posúvajú vpred. Teraz dva roky nakrúcam videorecepty, pretože po troch kuchárskych knihách to bolo pre mňa logické pokračovanie papierového varenia. Inšpirácia je všade. V spomienkach, cestovaní, čítaní, vo vzdelávaní sa a vzájomnom inšpirovaní s ľuďmi, ktorí so mnou komunikujú práve na sociálnych sieťach.

