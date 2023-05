Za drsnou povahou sa skrýva nežné žieňa. Priscilla to síce celý čas hrala na tvrďasku, no keď ostala s Tomášom sama, úplne sa zmenila. Dokonca mu vyznala aj lásku. ,,Ja keď som už zamilovaná, vtedy sa hrozne hanbím! Ale to zamilovanie do Tomáša ma po šou veľmi rýchlo prešlo," reagovala so smiechom v internetovej relácii Bez ruže. Priss pred pár dňami potešila svojich priaznivcov, keď na Instagrame robila živé vysielanie. A teda ľudia ju zaplavovali skutočne rôznorodými otázkami! Najviac však bolo z kategórie ,,Kto to vyhral."

Priscilla v šou Ruža pre nevestu skončila. Zdroj: TV Markíza

,,Nechápete, že vám to nepoviem! Ešte raz tu zbadám takú otázku, blokujem si vás," reagovala už podráždená Priscilla. Na ostatné otázky však nemala problém odpovedať. Viacerí boli zvedaví aj na jej masturbáciu v izbe. ,,To nebolo preto, že by som to tam už nevedela vydržať, bolo to už skôr z nudy. Tak som si povedala, že sa spravím a uvidím, čo to spraví," smiala sa. Viacerí do nej dobiedzali aj otázkami typu, že či si nemyslí, že Tomáš je na chlapcov. ,,Nemyslím si to. Určite nie. Neviem o tom, že by mal niekedy niečo s nejakým chlapom," odpovedala. No a keďže otázky na to, kto šou vyhral, sa jej napriek všetkému kopili, Priscilla zverejnila príspevok so slovami: ,,A je to vonku. Už nemusím tajiť, kto to vyhral!"