Princ Philip († 99), manžel kráľovnej Alžbety II., zomrel 9. apríla po dlhých týždňoch boja so zdravotnými problémami. Dožil sa úctyhodného veku 99 rokov. Kto bol vlastne vojvoda z Edinburghu, ktorý si uprostred prísnych pravidiel kráľovského dvora zachovával vždy svoj osobitý štýl?

Philip, princ grécky a dánsky, sa narodil 10. júna 1921 vo vile na ostrove Korfu. Jeho babička z matkinej strany bola vnučkou britskej kráľovnej Viktórie. Po vzbure v Grécku v roku 1922 musela kráľovská rodina s malým Philipom utiecť do exilu. Vtedy 18-mesačný Philip sa s rodičmi plavil v kolíske z debničky na pomaranče na palube britského krížnika Calypso k brehom Francúzska. Najskôr do Paríža, po rozchode rodičov v roku 1930 býval u sestier vydatých v Nemecku alebo u príbuzných v Anglicku. Od roku 1936 študoval v Nemecku, neskôr v Škótsku, kam sa škola presídlila pod tlakom silnejúceho nacizmu. Nechodil však do prestížneho Etonu, ako jeho vnuci, ale na Gordonstoun vo Škótsku, kam neskôr poslal aj svojho syna Charlesa. V tomto období sa Philip ako 13-ročný zúčastnil na svadbe svojho bratranca, kde prvý raz stretol vtedy ešte iba 8-ročnú Alžbetu. Neskôr sa videli na pôde univerzity pre kráľovské námorníctvo a počas druhej svetovej vojny si písali. Alžbeta neskôr prezradila, že išlo o lásku na prvý pohľad. V roku 1944 zomrel Philipov otec. Jeho matka trpela duševnou chorobou. Osud rodiny nepriaznivo ovplyvnil aj fakt, že tri Philipove sestry boli vydaté v Nemecku za šľachticov, ktorí podporovali Adolfa Hitlera. Štvrtá sestra Cecilie zahynula pri leteckej havárii.

Princ Philip v detstve a mladosti. Zdroj: archív

Princ Philip požiadal Alžbetu o ruku už v roku 1946, snúbenci však museli čakať, kým nevesta dovŕši 21. rok svojho života. Stalo sa tak 21. apríla 1947. Philip s Alžbetou sa následne zasnúbili 6. júla 1947. Keďže Philip pochádzal z gréckej panovníckej rodiny, musel sa vzdať dovtedajších titulov, nárokov na grécku aj dánsku korunu a prestúpiť na anglikánsku vieru. Svadba s budúcou kráľovnou Alžbetou sa konala 20. novembra 1947 vo Westminsterskom opátstve a prostredníctvom prenosu BBC ju sledovalo 200 miliónov divákov. Jeho sestry a ani nikto z nemeckých príbuzných sa na svadbe nezúčastnil, no jeho matka na ňu napriek zdravotným problémom prišla. Princ Philip sa stal vojvodom z Edinburghu a prijal tituly jeho kráľovskej výsosti a britského princa. Len málo chlapov by zvládlo to, čo princ Philip. Už počas korunovácie, keď musel pred zrakom miliónov ľudí pokľaknúť pred manželku a kvetnato jej prisahať poslušnosť a oddanosť, mu bolo jasné, kde je jeho miesto.

Royal Wedding 1947SVADBA Princezná Alžbeta a princ Philip sa zobrali 20. novembra 1947 vo Westminsterskom opátstve. Philip ju vždy vedel rozosmiať. Zdroj: PROFIMEDIA

Alžbeta Windsor sa po svadbe volala Mountbatten po Philipovi a tomu sa podľa reportérky Guardianu skutočne nepáčilo, že by sa to malo zmeniť. Dva mesiace po svadbe však prijala späť svoje pôvodné meno Windsor. Podľa historikov tento krok Philipa ranil a neraz sa vyjadril, že je jediný muž v krajine, ktorý deťom nedá svoje priezvisko. V roku 1960 sa však manželia dohodli, že kým ich deti zostanú súčasťou šľachtického rodu Windsorovcov, ich priezvisko bude Mountbatten-Windsor.

Alžbeta mu porodila štyri deti – Charlesa, Annu, Andrewa a Edwarda. Dožili sa ôsmich vnúčat. Philipov vzťah s vlastnými deťmi nebol jednoduchý. Jeho najstarší syn princ Charles v autorizovanej biografii z pera Jonathana Dimblebyho naznačil, že ho v detstve otec často zastrašoval a že sa bál jeho prísnych pravidiel aj škodoradostného výsmechu. Briti vnímali princa Philipa najmä ako výraznú oporu Alžbety II. „Jednoducho povedané, počas celých našich spoločných rokov je mojou pevnosťou,“ povedala o ňom svojho času panovníčka, ktorú on do smrti volal jej dievčenskou prezývkou Lilibet. Na kráľovskom dvore Philipa spočiatku príliš nevítali, pretože nebol „úplne prototypom anglického džentlmena“. Alžbetu však nezvratne očaril ako mladý pekný kadet svojím šarmom, humorom a nezávislosťou. A ešte k tomu mal aj perfektný zmysel pre humor, takže sa s ním naozaj nenudila. A aj poriadne podrezaný jazyk, vďaka ktorému mali médiá často skvelú predajnosť novín. Medzi jeho nezabudnuteľné výroky patrí prirovnanie domorodého umenia v Etiópii k mazaniciam jeho dcéry či zhodnotenie spevu Eltona Johna na kráľovskej varietnej šou, že škoda, že si nevypol mikrofón.

Kráľovná Alžbeta a princ Philip Zdroj: instagram @theroyalfamily

Manželstvo kráľovnej a princa si prešlo mnohými škandálmi. Neraz sa písalo, že Philip bol Alžbete počas zahraničných ciest a počas výletov, keď mu robili spoločnosť kamaráti, neverný. Či to tak naozaj bolo, je otázne a pravdepodobne sa to nikdy s určitosťou nedozvieme. Viacerí historici sa zhodujú, že on bol ten, kto sa snažil udržať celú rodinu pokope. Dokonca aj princeznej Diane písal listy, v ktorých sa ju snažil usmerniť, pretože bola dôvodom častých hádok v rodine.

Princ Philip († 99) bol do vysokého veku vitálny a aktívny, z verejného života sa stiahol až v roku 2017. Dovtedy absolvoval 637 zahraničných návštev, predniesol 5 493 prejavov, napísal 14 kníh a zúčastnil sa na 22 219 samostatných oficiálnych podujatiach. V januári 2019 mal autonehodu, po ktorej sa vzdal vodičského preukazu. Od februára do marca sa vojvoda z Edinburghu liečil v londýnskej nemocnici z infekcie po chirurgickom zákroku na srdci. V posledných rokoch ho trápili zdravotné ťažkosti. Viackrát bol hospitalizovaný. Koncom roka 2011 mu voperovali cievny implantát, v roku 2013 podstúpil operáciu brucha. Posledný rok bol spolu s kráľovnou pred dosahom pandémie covidu väčšinou izolovaný na zámku Windsor. Vo februári tohto roka znepokojili priaznivcov britskej kráľovskej monarchie správy o hospitalizácii staručkého princa Philipa. Podroboval sa liečbe srdca, z ktorým mal dlhodobo problémy, aj nešpecifikovnej infekcie. Prednedávnom ho prepustili z nemocnice domov, no organizmus už kombináciu zdravotných komplikácií a vysokého veku nezvládol. Zomrel 9. apríla vo Windsorskom zámku, kde trávil po prepustení z nemocnice dni v spoločnosti svojej manželky, kráľovnej Alžbety II.