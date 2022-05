V januári vyšli celkom štyri verzie titulky Vogue Czechoslovakia, na ktorých sa objavilo dokopy osemnásť nádejí modelingového sveta. Medzi nimi aj Emma Čaputová. „Nové tváre česko-slovenského modelingu patria ku generácii Z,“ komentoval magazín verziu titulky, na ktorej pózovala dcéra prezidentky s krátkymi ružovými vlasmi. Pod ochranné krídla si ju vzápätí zobral návrhár Boris Hanečka. „Z agentúry som si ju vybral hlavne preto, že vedela výborne chodiť, čo je pre mňa ako dizajnéra najdôležitejšie. Nielen skvelé fotky, ale práve tá chôdza predáva model a oslovuje klientelu. Chôdza je niečo ako tanec a u nej ma oslovila," vysvetlil. V priebehu ďalších mesiacov sa s Emmou akoby vrece roztrhlo.

Emma Čaputova na titulke československého Vogue. Zdroj: Modelingová agentura Exit

V marci sa objavila na obrazovke RTVS. Bola jednou z hostiek relácie Silná zostava. Pred kamerami rozprávala na tému, ako vojna na Ukrajine zmenila naše životy. Krátko na to ju fotografi pristihli aj v hľadisku SND. Koncom marca jej mama, prezidentka Zuzana Čaputová, diskutovala v divadle na tému „Invázia Ruskej federácie na Ukrajinu“. Následne „zobrala útokom” predvádzacie móla. Ešte v októbri sa stala modelkou prehliadky Fashion LIVE v Bratislave a len pred pár dňami bola hlavnou hviezdou dvojdňových Bratislavských módnych dní. V utorok sa na móle predviedla dokonca až sedemkrát, zakaždým v inom módnom kúsku od iného návrhára.

Emma Čaputová na prehliadky Bratislavských módnych dní. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Netrvalo dlho a Emma bola opäť v žiare reflektorov. Tentoraz prijala pozvanie do hľadiska šou Let´s Dance. V nedeľu sedela pri stolíku so sestrou Leou a kamery ju snímali pri každej možnej príležitosti. Mnohí diváci sa okamžite zhodli, že Emma Čaputová je pre organizátorov a televízie momentálne „kvalitnou reklamou” a istotou, že kde sa objaví, bude sa o tom všade písať a hovoriť. Je to skutočne tak? Ako sa napríklad dostala na podujatie Fashion Live? ​​„Emma prešla klasickým kastingom ako všetci. My ako organizátori rozošleme požiadavky agentúram – na vzhľad modeliek a modelov, miery atď. Aj dizajnéri pri svojej tvorbe majú určité požiadavky, všetko to musíme skĺbiť. Následne máme kasting, ktorý sa koná cca týždeň pred samotným podujatím. Ak sa modelky či modely naň nemôžu dostaviť, agentúra nám pošle ich fotografie a videá. Takto sme si vybrali aj Emmu,“ ozrejmuje proces zakladateľka a organizátorka podujatia Fashion Live! Zora Husarčíková. Je ale pravdou, že vystúpenie 17-ročnej Emmy očarilo médiá, hostí a podujatie prišla podporiť aj samotná prezidentka.

Ako vníma návrhár Boris Hanečka, že Emma je teraz tak veľmi žiadaná? "Myslíte si, že som slovenský Lagerfeld, ktorý objavil modelku? (smiech). Lebo znie to lichotivo. Toto asi patrí niekomu inému na presondovanie, ale je to veľmi milé. Mám rád, keď sa darí akejkoľvek modelke, ktorej môžem odštartovať kariéru, veď to je super, že si takto pomáhame. Ale nie je to pre mňa niečo neobvyklé, lebo keď sme napr. spolupracovali s kaderníkmi alebo vizážistami, tak ľudia si všimnú to meno a potom ich začnú vyhľadávať. Je to také recipročné - šikovní ľudia si vedia vyrobiť sami tú pozornosť," povedal nám Hanečka s tým, že určite jej dopomáha aj slávne priezvisko. "Tak áno, samozrejme. Hlavne, ale čo jej slávne meno preverí, sú džoby v zahraničí, ak sa bavíme o modelingu. Lebo v zahraničí vám slávne priezvisko nepomôže,” dodal.

„Bratislavské módne dni každoročne dávajú šancu na zviditeľnenie sa nielen mladým novým dizajnérom, ale i modelkám. V rámci dlhoročnej spolupráce s agentúrou EXIT model management dávame šance ich novým modelkám predvádzať na móle. Keďže Emma patrí k aktuálnym novým tváram agentúry, rozhodli sme sa práve pre ňu,“ povedala riaditeľka BMD Mária Reháková. „Iniciatíva navštíviť našu šou prišla zo strany slečny Čaputovej a my sme veľmi radi, že sme ju mohli na prenose privítať. Slečna Čaputová je v súčasnosti vyhľadávanou modelkou, preto sme radi, že sa zúčastnila šou,“ povedali nám v Markíze s tým, že aj účasť celebrít v hľadisku dodáva tejto šou ešte vyšší cveng. „Tanečná šou Let´s Dance patrí medzi najvýznamnejšie spoločenské udalosti sezóny, a preto účasť známych osobností v publiku je jej prirodzenou súčasťou.“