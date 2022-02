Fitneska Michaela sa dnes môže pýšiť vypracovaným telom, keďže sa profesionálne venuje cvičenou. Na konte má aj niekoľko ocenení z kategórie Miss bikini fitness. Pred pár rokmi z nej však bolo úplne tuctové dievča s "ovisnutým" zadkom. "Ja ani vlastne úplne neviem, čo k tomu dodať v roku 2012 som sa po prvýkrát pomaly začínala oboznamovať s činkami a fitness centrami a začiatok mojej fitness scény vyzeral ako na tejto fotke naľavo mala som vtedy 16 rokov. V tej dobe som stála na križovatke, buď sa nechám unášať cestou thajského boxu alebo mi život časom ukáže iný smer, ktorým sa budem uberať, avšak v tom čase som ešte ani len netušila, aký smer by to pre mňa mohol byť… zvolila som si druhú možnosť a po pár mesiacoch bez fyzickej aktivity som po prvýkrát navštívila brány fitness centra," zverila sa na jeseň 2021 Michaela na svojom Instagrame a zverejnila fotku z roku 2012, kedy mala postavu bez jedinej stopy športovania. No práve vtedy nastala zlom a pustila sa do cvičenia.

Michaele pri varení asistovala mama. Zdroj: tv joj

"Samozrejme, vôbec som netušila ako sa ktorý cvik cvičí, nevedela som nič o správnej technike alebo o akýchkoľvek tréningových princípoch a už vôbec nie o zdravom a vyváženom stravovaní v tom období som len čo to postupne začala čítať na internete a z každej strany na mňa vybiehali slová typu: strava je 50% úspechu, strava je omnoho dôležitejšia ako tréning atď…. Hahah, jasné, že som tie slová vtedy brala na ľahkú, na veľmi veľmi ľahkú váhu jedla som čo sa mi zachcelo, od sladkostí až po mastné, vyprážané, nezdravé jedlá a samozrejme alkohol patril vtedy medzi mojich víkendových kamošov," pokračovala budúca nádejná fitneska.

"Cítila som sa zle, veľmi nízke sebavedomie, nezdravé telo a rovnako tak aj nezdravý duch, neúspechy z každej strany, obrovská nespokojnosť sama so sebou a fatálne nízka sebadôvera… nešlo len o zovňajšok a o vzhľad a tvar postavy, ale predovšetkým o vnútro, moju osobnosť a ducha… nevedela som ovládať svoje myšlienky, cítila som sa stratená, nedarilo sa mi nájsť môj smer v živote, depresie boli rovnako tak na týždennom poriadku, obklopovala som sa nesprávnymi ľuďmi… celý čas sa to so mnou ťahalo, prázdny, neúspešný a nešťastný život," dodala fitneska, ktorá sa uplynulý týždeň "blysla" v Bez servítke.

