FOTO Premiéra filmu Slúžka: Slávnostnému večeru kraľovala čierna! Ktorej dáme to seklo najviac?

Režisérka Mariana Čengel Solčanská si pre fanúšikov pripravila ďalšiu chuťovku. Do kín sa dostal dlhoočakávaný film Slúžka na motívy knihy od Hany Lasicovej. Silný dej opisuje život mladej Anky, ktorá sa dostala do váženej nemeckej rodiny v Prahe, ktorej verne slúžila. Okrem tvrdej práce však zažila aj románik so ženou… Ako sa naše známe tváre nahodili na slávnostnú premiéru?