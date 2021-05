Jopo moderoval hitparádu Deka od roku 1997 do roku 2000. Sekol s tým, keď mal 30. Následne sa stal producentom, začal zarábať vďaka eventom, reklame, no postupne to išlo dole vodou. ,,V čase, keď som sa s Glendou zoznámil, už som vedel, že môj mediálny, marketingový a komunikačný biznis ide na Slovensku do prdele. Videl som to už v roku 2010, že čoraz menej peňazí ide do reklamy a komunikácie či produkcií. Všetci začali šetriť a koruna sa zarábala ťažšie a ťažšie. Potrebovalo to obrovskú robotu a hlavne ma prestal baviť šoubiznis z iného pohľadu,“ priznal v rozhovore pre Vanity Fail Jopo, ktorý má na Kube rozbehnutý biznis v sektore služieb, gastronómie a poľnohospodárskej výroby.

Jopovi sa zapáčilo na Kube. Zdroj: Emil Vaško, Archív

Napriek tomu, že v biznise sa mu darí, v láske to až také ružové nemal. S Glendou, s ktorou má milovaného syna Joshuu, sa pred rokmi rozišli. Dôvodov bolo viac. ,,My sme už len veľmi dobrí priatelia, on má svoj biznis na Kube. Bol tam väčšinu času a boli sme od seba odlúčení. Po pár rokoch sme si teda povedali, fajn, ty maj svoj súkromný život tam, ja budem mať svoj súkromný život na Slovensku,” povedala dávnejšie Glenda Šarmu. Tá má už nejaký čas nového priateľa, s ktorým momentálne čaká bábätko. A ako už v roku 2019 priznala, aj Jopo mal svoj život na Kube a ona to tolerovala.

Jopo má s Glendou stále vynikajúci vzťah. Na fotke s ich spoločným synom. Zdroj: Emil Vaško, Archív

Ako sme sa dozvedeli, Jopo sa na Kube zoznámil s ďalšou exotickou kráskou Elizabeth. A presne na Deň matiek prasklo veľké tajomstvo. V tento sviatok totiž zverejnil zábery so svojou maminou, potom s Glendou a následne s krásnou Elizabeth, ktorá v náručí drží malé rozkošné dievčatko. Áno, hádate správne, Jopovu doteraz utajovanú dcérku. ,,Áno, je to jeho dcérka a rovnako ako Joshua, aj ona je pre neho všetkým,” dozvedeli sme sa z nášho dobre informovaného zdroja. To, že s Glendou má Jopo stále vynikajúci vzťah, svedčí aj to, že sa vzájomne navštevujú a obe krásky spolu dobre vychádzajú. ,,Áno, je to moja partnerka a je to moja dcéra,” napísal nám Jopo. A s priateľkou Elizabeth čakajú druhé bábätko. Exotická kráska sa tým pochválila na Instagrame.

