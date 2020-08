Andy Kraus sa včera oženil so svojou snúbenicou Jankou. Svadbu si naplánovali presne ako z romantického seriálu. A to doslova! Keďže Andy je rozvedený, svadbu v kostole mať nemohli. Obrad sa tak konal v Zichyho paláci v Bratislave a potom sa svadobčania presunuli do romantického kaštieľa v Mierove. Presne tam, kde sa točil seriál Búrlivé víno a kde bývala rodinka Roznerovcov.

Svadba scenáristu Andyho Krausa a Jany Danišovej v bratislavskom Zichyho paláci. Zdroj: MATEJ KALINA

Na obrad v Zichyho paláci bol pozvaný Roman Pomajbo s deťmi a manželkou, herecké kolegyne zo Susedov Zuzka Tlučková, Marta Sládečková, Eva Matejková a, samozrejme, aj jeho herecký parťák Peter Marcin. Mladomanželov do centra mesta priviezla biela limuzína.

Všetci hostia mali na tvári rúška. V sieni hrala mladomanželom pieseň od Simy Martausovej. Obrad trval približne 20 minút a počas neho rečnil aj samotný Pomajbo. Nevesta si na svoj veľký deň vybrala krásne jednoduché svadobné šaty s dlhou vlečkou a ženích Andy vzorovaný oblek. Po krátkom obrade priatelia a rodina blahoželali novomanželom Krausovcom.

Svadba scenáristu Andyho Krausa a Jany Danišovej v bratislavskom Zichyho paláci. Zdroj: MATEJ KALINA

Obaja sa netaja tým, akí sú spokojní. „Sme veľmi šťastní. Ešte si to všetko musím v pokoji vychutnať. Keď pri sobáši povedala trikrát áno, áno, áno, bolo to prekvapivo milé. Nebolo to vôbec nacvičené. Ja som s tým nerátal. Bolo to veľmi fajn. Také iné a príjemné,“ prezradil nám čerstvý ženáč Kraus. Zaujímalo nás, odkiaľ mal netradičné, vzorované sako. „To som si požičal v salóne, nekupoval som si ho. Už sa viackrát ženiť nechcem, takže načo,“ reagoval s úsmevom na tvári Andy. A čo šaty jeho manželky? „Ja ich mám tiež požičané zo salóna,“ dodala na záver nová pani Krausová. Manželia s hosťami sa následne presunuli na zábavu do kaštieľa Mierovo.