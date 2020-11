Adriana Kmotríková si z úst lekárov v roku 2015 vypočula zdrvujúcu správu. Na mozgu mala nádor veľkosti 5,5 cm. Okamžite sa pustila do namáhavého boja, no pre agresívnu liečbu prišla aj o svoje krásne dlhé vlasy. „Deň pred operáciou mi v nemocnici maskérka ostrihala vlasy na pol centimetra. Potom mi sanitár oholil hlavu žiletkou. Chvíľu ma to aj trápilo, ale v tej situácii to nebolo dôležité,“ prezradila vtedy Adriana v Báječnej Žene.

„Týždeň po operácii mi už začali rásť drobné husté vlásky. V mojej prirodzenej hnedej farbe, a tak som aj chodila medzi ľudí. Po dvoch mesiacoch som mala s kratučkými tmavými vlasmi u mužov väčší úspech, ako keď som bola dlhovlasá blondína,“ pokračovala moderátorka, ktorá sa na obrazovkách začala objavovať s krátkym účesom, keďže parochňu odmietala.

Adriana Kmotríková opäť moderuje reláciu na TA3. Zdroj: TA3

V roku 2017 však prišla ďalšia skúška. Lekári jej našli nádor na maternici. Adriana sa okamžite zverila do rúk tých najlepších špecialistov z Národného onkologického ústavu na bratislavských Kramároch. Všetko nakoniec dobre dopadlo a po liečbe sa koncom novembra 2018 vrátila do spravodajstva. Koncom roka 2019 sa však rozhodla pre veľkú životnú zmenu. Odchod z JOJ-ky.

Posledné vysielanie. Moderátorka prežila v TV JOJ 15 rokov. Takto sa začiatkom januára rozlúčila s divákmi Zdroj: TV JOJ

Krátko na to sa zamestnala v televízii TA3, kde má vlastnú reláciu Život s cystickou fibrózou. Nielenže reláciu sama moderuje, ale podieľa sa aj na jej príprave. Pred kamerami ju diváci videli už s rôznymi účesmi. Raz si nechala už svoje opäť vypestované dlhé vlasy rozpustené, inokedy volila uhladený drdol. Teraz však prišlo obrovské prekvapenie. Svoje blond vlasy, ktoré jej už poriadne narástli a mala ich takmer po plecia, rozhodla sa ostrihať nakrátko.

Táto zmena jej však mimoriadne prospela. Blondínka omladla o niekoľko rokov a vyzerá skutočne štýlovo a trendy.

Čo ju k tomu viedlo? „Zmena je život a tak som sa rozhodla pre zmenu. Zašla som k mojej šikovnej kaderníčke Monike do Rače, pretože taký radikálny zásah do mojich vlasov by som nezverila len tak hocikomu. No a keďže aj ona moje rozhodnutie bez váhania schválila, spoločné sme vytvorili toto dielo. A cítim sa v tomto účese výborne,“ reagovala Adriana.

Prečítajte si tiež: