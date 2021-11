Napriek tomu, že od štvrtka je lockdown, spevák Ondrej Kandráč (43) v piatok krstil v bratislavskom kníhkupectve dve cédečká. Ako si to vôbec vybavil?

Pesničky hudobného zoskupenia Kandráčovci majú veľkú základňu fanúšikov. V piatok podvečer v bratislavskom kníhkupectve pokrstili svoje dve nové cédečká. Vianočný album, ale aj novinku Malí Kandráčovci. Prvé CD slávnostne pokrstil spisovateľ Ľubomír Feldek vystrihnutými srdiečkami a druhé Aneta Parišková domácou pálenkou. Krst dokonca aj moderovala. No ako je možné, že počas lock-downu mohli usporiadať takúto akciu?

Krst nového CD Kandráčovci - Pod Tatrami spí Ježiško a CD Malí Kandráčovci sa uskutočnil v Bratislavskom kníhkupectve. Na snímke je Ondrej Kandráč a Monika Kandráčová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

,,Krst sa realizoval za dodržania protipandemických opatrení tak, ako to určuje aktuálna vyhláška, teda v režime OP. Prítomní mali počas celého trvania krstu respirátory. Účinkujúci využili výnimku, podľa ktorej môžu umelci vykonávajúci umelecký výkon byť na nevyhnutný čas bez prekrytia dýchacích ciest. Verejnosť bola z krstu vylúčená a mohla ho sledovať len online cez sociálne siete,” informovali organizátori. Každému pred vstupom do kníhkupectva skontrolovali covid pas a všetci sa snažili dodržiavať nariadenia. A hoci sa teraz všetky akcie a podujatia, kde mali byť prítomní iba novinári, zrušili, Ondrej Kandráč si to dokázal vybaviť.