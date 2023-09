Keď sa pred vyše rokom prevalil vzťah Agáty Hanychovej (38) a Jaromíra Soukupa (54), viacerí boli prekvapení. Dvojica má spoločnú dcérku Rozárku, no 5 mesiacov od jej narodenia prišiel rozchod. Je za tým nevera?

Čerstvo rozídená Hanychová ešte pred časom sama priznala, že hádky s mediálnym magnátom neboli ničím neobvyklým, napriek tomu sa očakávalo, že po narodení Rozárky, ktorá prišla na svet v apríli tohto roku, sa ich vzťah posunie ďalej a zazvonia im svadobné zvony. Pár namiesto toho na celé prázdniny zakotvil i s Agátinými deťmi v Španielsku, odkiaľ však každý odcestoval naspäť do Česka už po vlastnej osi. Dvojica sa rozišla! A čo je nakoniec príčinou rozpadu ich vzťahu?

Agáta Hanychová Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

Agáta síce uplynulú nedeľu s fanúšikmi zdieľala smutnú novinku, konkrétna však nebola. Podľa informácií portálu eXtra.cz má byť za ich rozpadom vzťahu nevera, a to zo strany miliardára. Soukup mal Agátu podviesť s jeho ex, sopranistkou Terezou Mátlovou (48). „Rozišli sme sa ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí došli k záveru, že k sebe nepatria,“ napísala Agáta okrem iného vo svojom prehlásení na Instagrame. Čo však naozaj stálo za rozchodom tohto ostro sledovaného páru, vedia iba oni dvaja. Časom to však určite vypláva na povrch.

