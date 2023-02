Kto by to povedal! Jeden z najznámejších východniarov, hudobník Ondrej Kandráč, stavia veľkú vilu v Bratislave. Znamená to, že chce presídliť do hlavného mesta? A prečo hovorí o kšeftoch? Pozrite si, čo prezradil týždenníku Plus 7 DNÍ.

Hudobník Ondrej Kandráč (44) si môže mädliť ruky. Keď vo februári 2019 kupoval v bratislavskej časti Záhorská Bystrica pozemok s úctyhodnou rozlohou 1 033 štvorcových metrov, nemohol tušiť, že o rok prepukne COVID-19 a nastane inflácia, ktorá jeho pozemku pridá riadne na hodnote.

V čase korony na Kandráčovej parcele bola len výkopová jama a on tvrdil, že ešte nie je rozhodnutý, či začne stavať. No len čo pominuli pandemické opatrenia, na mieste vyrástla tehlová stavba úctyhodných rozmerov. „Vzhľadom na udalosti, ktoré sa diali v spoločnosti, bola investícia do pozemkov veľmi rozumná,“ tvrdí odborník na reality.

Ondrej Kandráč innvestoval veľmi dobre. Zdroj: MATEJ KALINA

Kandráč dal za pozemok v okrajovej časti Bratislavy okolo 258-tisíc eur, dnes by len za hrubú stavbu dostal okolo 400-tisíc eur. Muzikant, ktorému sa v brandži mimoriadne darí, netají spokojnosť so zhodnotením financií. Stále však tvrdí, že mu išlo výlučne o investíciu a stále nemá jasno, či sa do hlavného mesta presťahuje alebo dom po dokončení predá.

