Keď sa Country Beat Jiřího Brabca chystal aj s Naďou Urbánkovou koncertovať do amerického Nashvillu, poprosili Jana Nemejovského, ktorý prekladal z angličtiny, aby im šiel tlmočiť. Najprv odmietal. "Nechcelo sa mi, a tak ma Brabec zavliekol do svojho štúdia, tam prišla Naďa, iskra preskočila, začali sme spolu chodiť a ja som s ňou do tej Ameriky išiel,“ spomína Nemejovský.

Naďa Urbánková a Country Beat Jiřího Brabce. Veľa spolu vystupovali, jazdili aj do zahraničia. Pri pobyte v Nashville sa vydala za Jana Nemejovského, ktorý im tam tlmočil. Zdroj: pofimedia/čtk

To bolo v roku 1976. V Nashvillu trochu popíjali whisky a raz Jan povedal Nadi: Čo keby sme sa zobrali. Ona súhlasila a československé veľvyslanectvo vo Washingtone im vystrojilo svadbu. Sama Urbánková o tejto svadbe Blesku povedala: „Je fakt, že len čo sme sa vzali, povedala som si: Ty si ale hlúpa! Lenže po tom, čo mi Libuška Šafránková klofla Pepu Abrháma, mala som rozboľavenú dušu. Potrebovala som niekoho, kto ma pohladká.“

