Kto by nešiel na obed s prezidentom! Ak by ste však čakali luxusné menu, boli by ste sklamaní! Bývalí i súčasní českí prezidenti majú striedme chute a obľubujú najmä klasické jedlá. Výnimkou nie je ani novozvolený Petr Pavel (61).

Nová prvá dáma Česka Eva Pavlová (58) priznala, že s varením pre manžela veľa starostí nemá. “Je to vďačný stravník, zje v podstate všetko,” povedala českému denníku Blesku.

Eva Pavlová uvarila s Romanom Vaňkom manželove obľúbené jedlo. Zdroj: Lifee.cz, toprecepty.cz

Ako dodala, manžel má veľmi rád cestoviny a špeciálnu domácu kapustnicu. Do tej pani Eva okrem klobásy pridáva aj škvarky a nakrájané sušené slivky. Pre český web toprecepty.cz navarila pani Eva rodinnú kapustnicu so šéfkuchárom Romanom Vaňkom. Prezradila, že je to mužova obľúbená polievka najmä v týchto chladnejších dňoch. „Manžel prišiel z práce, deti zo školy. Myslela som si, že som navarila na dva dni a oni mi to všetko hneď zjedli,“ spomínala Eva Pavlová.

Petr Pavel má rád dobré pivo. Zdroj: profimedia

Sám Petr Pavel prezradil, že si rád dá dobrý burger a dobré pivo – vraj to môže byť aj v opačnom poradí.

Na vyberané delikatesy si však nepotrpeli ani predchodcovia Petra Pavla. Väčšina mala rada jednoduché tradičné jedlá.

Čo jedáva Zeman a Klaus, čo chutilo Havlovi? Čítajte ďalej!