Na Slovensku dnes vypukne pekársky a cukrársky ošiaľ. Na obrazovky Jednotky mieri tretia séria šou Pečie celé Slovensko, ktorú si zamilovali státisíce divákov. Divákom sa opäť prihovorí stabilná dvojica moderátorov Juraj Bača a Milan Zimnýkoval a výrobky súťažiacich budú aj v tretej sérii hodnotiť šarmantné porotkyne Jozefína Zaukolcová a Petra Tóthová. Samozrejme o titul majstra pekára bude opäť súťažiť tucet vynikajúcich amatérskych pekárok a pekárov z celého Slovenska. Tí predvedú svoj pekársky a cukrársky talent v nádhernom prostredí Theresia Chateau v Bernolákove.

Patrik Kolár (30 rokov)

Vždy veselý Patrik, ktorý momentálne žije v Prahe, je fanúšikom šou Pečie celé Slovensko od prvej série. Sympatického mzdára k pečeniu priviedla jeho sesternica a je to záľuba, ktorej sa chce určite venovať aj do budúcna. Do súťaže sa Paťo prihlásil preto, že miluje zábavu, nebojí sa nových výziev, rád sa učí nové veci a predovšetkým pečie zo srdca. Jeho snom je otvoriť si vlastné bistro, kde bude ponúkať svoje koláčiky, pripravovať výborné slané raňajky, servírovať skvelú kávu a prosecco, a to všetko v priestore plnom umeleckých diel rôznych autorov.

Klára Fazekašová (65 rokov)

Energická Klára z Rimavskej Soboty je najstaršou súťažiacou v tretej sérii šou Pečie celé Slovensko, ale svojim elánom predčí aj mladších súperov. Ukecaná dôchodkyňa s milým maďarským prízvukom má troch synov, z toho dvojčatá sú vyštudovaní kuchári, aj keď sa tejto profesii nevenujú. Aktívne sa pečeniu venuje 15 rokov a všetko sa naučila sama. Jej ďalšou veľkou záľubou je sudoku, rada číta a vyšíva. Do súťaže sa prihlásila preto, že rada skúša nové veci. Kláriným snom je mať malý bufet, kde by predávala pagáče a buchty s domácim slivkovým lekvárom.

Adam Baláž (17 rokov)

Adam pochádza z Ľubice a je najmladším súťažiacim tretej série Pečie celé Slovensko. Šikovný mladý muž sa okrem pečenia venuje hre na organ v kostole, experimentálnemu divadlu a ako dobrovoľník sa venuje aj práci s deťmi. Pečeniu sa venuje od 12-ich rokov a do súťaže sa prihlásil, aby ukázal chalanom, že cukrárstvo nie je len ženská doména. K jeho sladkej záľube ho priviedla mama a následne sa začal zdokonaľovať sám. V budúcnosti by chcel mať rodinný podnik – cukrársku výrobu s príjemnou rodinnou atmosférou a kvalitnými výrobkami.

Lucia Cimlová (41 rokov)

Milá a zhovorčivá Luci z Nitry venuje všetok svoj čas najmä svojmu synovi, ale stále jej ostáva priestor aj na jej najväčšiu záľubu – pečenie. Tomu sa intenzívne venuje približne rok a pol, ale za tento čas zistila, že ide o skutočne náročnú prácu, či už ide o čas, prax alebo vedomosti. Svoje pekárske zručnosti si cibrí sama a inšpirácie a cenné rady nachádza na internete, ale aj v časopisoch. Verí, že aj účasť v šou Pečie celé Slovensko jej pomôže napredovať a zároveň ukázať celému Slovensku jej kreativitu. Jej snom je mať vlastnú cukráreň.

Veronika Ondová (33 rokov)

Sympatická športovkyňa Veronika vyrástla v Košiciach má rada turistiku, cestovanie a samozrejme pečenie. Vysokoškolská pedagogička sa pečeniu venuje 5 rokov a svoju účasť v šou Pečie celé Slovensko zvažovala už v minulom roku, ale odhodlala sa až v tretej sérii. Veľkú oporu má vo svojom manželovi, s ktorým cestujú a spoločne objavujú nové chute v rôznych kútoch sveta. V pečení je samouk a jej inšpiráciou sú videá na internete. Sníva o tom, že si raz otvorí malú cukráreň s francúzskymi dezertami.



