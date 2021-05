Adriana Pospíšilová sa v roku 2003 stala Miss Slovensko. Do povedomia verejnosti sa však zapísala viac ako partnerka mafiánskeho bosa Juraja Ondrejčáka alias Piťa, s ktorým má dve dcérky. Od roku 2011 je v base, kde si posedí ešte poriadne dlho.

Ich vzťah dlho netrval. Piťa v roku 2011 zatkli a vo väzení si stále odpykáva viacročný trest. Pospíšilová sa vrátila k niekdajšiemu životnému štýlu, no s Piťom to ružovo nevyzerá. „Špecializovaný trestný súd v Pezinku zrušil v prípade šéfa zločineckej skupiny piťovci Juraja „Piťa" Ondrejčáka jemu pôvodne uložený trest 16 rokov väzenia a uložil mu úhrnný a súhrnný trest 23 rokov väzenia. 18. 5. to schválil súd. Zároveň má pozostalým zaplatiť odškodné takmer 800-tisíc eur,” znelo v rozhodnutí.

Vrchol mediálnej slávy zažila Adriana Pospíšilová v roku 2003, keď vyhrala Miss Slovensko. Zdroj: EMIL VAŠKO

Trest za spoluúčasť na vražde Takáča z roku 2003 si Ondrejčák odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia. Na najnovších záberoch zo súdu bolo vidieť, že Piťo za ten čas v base schudol, no inak sa vôbec nezmenil.