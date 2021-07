Posledná rozlúčka sa začala o 11. hodine vo veľkej sieni strašnického krematória v Praze. Obrad pre rodinu a najbližších trval zhruba 40 minút. Následne bude sieň otvorená pre verejnosť. „V tom, kto prehovorí nad rakvou, nemáme ešte jasno. Ale nikto z rodiny to nebude. Nezvládli by sme to. Sme vo vnútri úplne zdrvení,“ zveril sa ešte pred rozlúčkou českému denníku Aha! spevákov syn Vojta, ktorý s otcom, ktorý hral aj na jeho poslednom koncerte v Olomouci.

Scenár poslednej rozlúčky mali v rukách jeho synovia Vojta (44) a František (47). „Živá hudba otcovi nebude hrať,“ prezradil spomínanému denníku Vojta Nedvěd. „Budeme mať s bratom čo robiť, aby sme tam vôbec došli, nie ešte hrať alebo spievať," zveril sa pred pohrebom.

František Nedvěd počas vystúpenia v minulosti. Zdroj: Blesk

Brat Honza napokon dorazil

Či sa na rozlúčke objaví aj Honza Nedvěd, nebolo vôbec jasné. Od Františkovej smrti o sebe nedal vedieť. „Jan? Zatiaľ sme s ním nehovorili,“ prehlásila v utorok v rozhovore pre TN.cz vdova Marie Nedvědová s tým, že z rodiny komunikuje Honza len so sestrou Lídou. Honza napokon na rozlúčku dorazil. Sedí v prvom rade s manželkou Pavlínkou. Prišiel aj hudobný skladateľ Jiří Vondráček (70), otec speváčky Lucky Vondráčkovej a brat Heleny Vondráčkovej (74). Podľa českého Blesku v sieni chýbalo viacero známych tvárí, čo bolo prekvapením. Nedvěd bol totiž výraznou osobnosťou hudobnej scény.

Manželka Mária sa na rozlúčke počas pesničky "Let It Be" neubránila slzám. Niet sa čo čudovať, s Františkom Nedvědom strávila dlhých 50 rokov v harmonickom manželstve a starala sa o neho aj v čase jeho ťažkej choroby.

Na úvod zaznel z reproduktorov hlas Františka Nedvěda. Následne si smútoční hostia vypočuli jeho starší duet so synom Vojtom. Zaznela aj pesnička, ktorú slávnemu otcovi zložil syn František. A potom sa rodina rozhodla pustiť jeho obľúbeného kanadského pesničkára Gordona Lightfoota. „Otec ho miloval, prevzal pár jeho pesničiek, rovnako ako pred ním Elvis Presley alebo Johnny Cash,“ prezradil Vojta.

Syn Vojta mal veľký problém. "Bol by som rád, aby sa sieňo ozvali hity bratov Nedvědovcov, ako sú Stánky, Růže z papíru či Na břehu řeky Sázavy. Ale… „Nejde to! Bola by to pre nás taká istá smrť. Nie sme zo železa. A určite viem, že už by som ich nebol schopný hrať na vystúpeniach. Určite aspoň niekoľko rokov. A to si otcovi fanúšikovia nezaslúžia,“ vysvetlil Vojta.

Františka Nedvěda uložia do rodinnej hrobky na cintoríne neďaleko Prahy. „Je to kraj, ktorý otec miloval, preto aj žil v Lukách pod Medníkom. Praha pre neho nebola,“ dodal syn Vojta.

