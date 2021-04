Rosenberg vstúpil druhýkrát do chomúta presne pred dvoma mesiacmi, keď sa oženil za nenápadnú Petru. Žiadna „umelina” si teda jeho srdce nezískala, ako by sa to na niekdajšieho pornokráľa hodilo. Robert si chcel nedávno užiť intímnu chvíľku s manželkou, ktorú mu však prekazil malý syn.

1. február 2021: Bývalý pornoherec Robert Rosenberg sa oženil na Maldivách. Zdroj: Instagram R. R.

„No a takto to dopadne, keď chcete ranný sex a máte doma uzurpátora,” napísal. Pochválil sa s tým verejne, pričom sa vyfotil s nahou polovičkou. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby tam s nimi nepózoval aj spomínaný syn. Niektoré zábery by naozaj nemuseli uzrieť svetlo sveta...

