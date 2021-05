Zora Czoborová (54) patrí medzi tie známe Slovenky, ktoré svoje súkromie zdieľajú na sociálnych sieťach takmer každý deň. Krásnu terasu, záhradu, rodičov, bývanie alebo čo dobré navarila, toto všetko ukazuje Czoborová fanúšikom na Instagrame. Najnovšie predviedla farebný outfit, no ľudia si všimli niečo iné...

Zora Czoborová v poslednej dobe už neraz ukázala, ako si dopomáha retušou jej fotiek a rôznymi aplikáciami a inak tomu nebolo ani teraz. Fitneska sa opäť ukázala s vyhľadenou tvárou bez jedinej vrásky a ľudia si mysleli, ako výrzane omladla. Za všetkým sú ale úpravy fotiek. To isté praktizuje markizáčka Adriana Poláková, ktorá sa na seba už vôbec nepodobá na jej záberoch a robí zo seba mladú modelku.

Ako bábika? Fitneska Zora Czoborová to s retušou tváre už totálne preháňa. Zdroj: Facebook Z. C.

"Dnes som sa vyfarbičkovala (smiech). Aj vás tak ovplyvňuje pri výbere oblečka slniečko a letné počasie. Od zajtra má 10 dní pršať. Zase budem šedočierna múra," zverila sa Czoborová na Facebooku a reakcie nedali na seba dlho čakať. "To si Ty? Waaau, mladá 16-ka, super foto, fakt, nespoznala som ťa," reagovala istá Alžbeta. "Nádherná." Krásna." "Stále mladá." Mladnete Zorka, ste super svieža mladá baba," pokračovali ďalší.

V šoku zostala aj producentka Wanda Hrycová. "Kokso Zora, ty čo so sebou robíš? Fantasticky vyzeráš," zhodnotila. Treba však uznať, že fitnesska má vo veku 54 rokov ukážkovú postavu, na ktorej odjakživa denne maká, no aj to jej niektorí začali vyčítať, že je už príliš chudá...

