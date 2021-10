Adriana Poláková ešte na jeseň 2019 prekvapila výrazne chudšou postavou a svoje dokonalé krivky predviedla aj na módnej prehliadke, kde vtedy prítomným pánom krásou doslova vyrážala dych. A nielen tým. Moderátorka totiž mala na sebe čierny priesvitný top bez podprsenky. V ten večer tak bola pastvou pre všetkých fotografov. Krátko na to sa ukázala na párty Markízy s bujným dekoltom a so sexi príčeskom. Teraz prekvapuje opäť.

Adriana Poláková sa prefarbila na blond a po zmene omladla. Zdroj: Instagram

Po tom, ako sa Poláková nedávno presťahovala do Rakúska za svojím partnerom, doslova žiari na všetky strany. Prefarbila sa na blond a najnovšie zverejnila poriadne provokačné zábery. Na dvoch z nich pózuje iba v čiernej čipkovanej podprsenke. "Už dávnejšie som ich mala v hľadáčiku a neľutujem najkrajšie pyžamá, a najlepšie, pretože ich vyrábajú šikovné dievčatá na Slovensku. Toto nie je platená reklama, ale snaha poukázať na to, že aj na Slovensku máme svetové veci. Podľa mňa top darček na Vianoce," napísala Poláková k záberom, na ktorých je sporo odetá. "Šťastie, spokojnosť a láska z vás ide a bude to aj tým vaším chlapom a novým domovom," odkázala jej fanúšička Lienka.