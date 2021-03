Tretím párikom v šou Svadba na prvý pohľad boli zrelí 40-nici Veronika a Michal. Umelec sa od začiatku netajil, že túži konečne spoznať ženu, s ktorou by si už založil rodinu. Odborníci mu však vybrali o dva roky staršiu adeptku.

Michal má okrúhlu 40-ku a je to umelec telom aj dušou. Doteraz však dával prednosť kariére a možno aj preto si stále nenašiel tú pravú. Šťastie sa preto rozhodol skúsiť v svadobnej šou. Otvorene priznal, že by bol najradšej, keby mu vybrali ženu, s ktorou by si už aj založil rodinu, po ktorej veľmi túži. Podľa biológie a chémie k nemu najviac sedela 42-ročná lektorka tanca Veronika. Sympatická, pekná, milá zrelá žienka.

Veronika a Michal zo Svadby na prvý pohľad. Zdroj: tv markíza

Viacerí diváci sa však zhodli, že keď ju Michal prvý raz zbadal, bolo vidieť, že čakal možno o niečo mladšiu nevestu. Veronika je však od neho ešte o dva roky staršia. ,,Snažil sa byť gentleman, ale dalo sa vyčítať, že očakával takú 35-ku,” reagovali mnohí fanúšikovia šou. No keďže na svoj vek určite nevyzerá, Mišovi možno bude práve jej zrelosť vyhovovať. Ako si porozumejú na svadobnej ceste, uvidíte tento piatok na Markíze.