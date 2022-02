„No... Takže prvé prasiatko máme, volá sa Tinky a ešte chceme jedno, samičku Lalinku. Vždy sme si s Reném hovorili, že keď sa budeme sťahovať do domu, tak budeme mať prasiatka. Tak úplne sa teškáme teraz. Veľmi si to užívame. A je fakt inteligentné. Normálne chodí cikať a kakať na plienku, má svoj pelech, kde spinká. A toto je vlastne to prasiatko, čo ostane maličké," pochválila sa Plačková začiatkom októbra fanúšikom na sociálnej sieti.

Keď si začiatkom októbra minulého roka Plačková a René miniprasiatko kúpili, všetkým tvrdili, že už viac nevyrastie. Prišlo však prekvapenie... Zdroj: Instagram rene.rendy

Keď jej ľudia písali, že istotne im vyrastie, ubezpečovala sa, že ostane presne také maličké, aké ho kúpili. Tesne pred Vianocami manželia odleteli na mesiac do Mexika a Tinkyho zverili do opatery Plačkovej mamy. Pred pár dňami si ho boli vyzdvihnúť a ostali poriadne prekvapení. Z rozkošného miniprasiatka je už poriadne vypasené prasa. „Ty si riadny ‚lancuch’,” smial sa René. „To nie je možné, ako vyrástol!” píšu im známi.

