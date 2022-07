Manželia Zuzana Plačková a René Strausz sa nedávno zbavili svojho vypaseného miláčika Tinkyho. Dôvod bol, že už čoskoro sa im narodí bábätko a ťažké prasa by mohlo nechcene budúcej mamine ublížiť. Teraz si nažíva u „svojej babky“ v Čadci a pribral ďalších 17 kíl.

Hoci ich pri kúpe ubezpečovali, že Tinky ostane malé rozkošné prasiatko, stal sa pravý opak. Neustále rastie a rastie. „Mám 30 kg, som zdravý a šťastný u babičky,“ informoval René v apríli svojich fanúšikov. Viacerí to okamžite začali zvaľovať práve na Plačkovej mamu, ktorá ho takto enormne vykŕmila. „Nedávajte to na babku, že ho vykŕmila, proste nás oj*bali pri kúpe,“ vysvetlil všetkým Zuzanin manžel. A pri tejto hmotnosti sa to neskončilo.

Na tejto fotke vážil Tinky ,,iba" 30 kíl. Zdroj: instagram Rene Strausz

René mal cez víkend koncert mimo Bratislavy a prespal u svojej svokry. Po dlhšom čase sa tak opäť videl s Tinkym. „Vyrážam domov a práve sme vážili Tinkyho. Momentálne má 47 kíl,“ povedal René so smiechom.

