Súkromná vysoká škola University College Prague zorganizovala špeciálnu prednášku, na ktorej bude o svojich skúsenostiach a vedomostiach rečniť influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková. Univerzita si známu tvár zo slovenského šoubiznisu pozvala na prednášku o podnikaní a sociálnych sieťach. Študenti majú pocit, že osobnosť, ako je ona, na pôdu ich vysokej školy vôbec nepatrí a nechcú s ňou byť spájaní. Začali bojovať o jej zrušenie. „Nechceme kaziť meno školy a náš cieľ je predísť tejto prednáške, ktorá by mohla byť propagovaná na jej sociálnych sieťach,“ povedala študentka univerzity redakcii Refresher.sk.

Zuzana Strausz Plačková bude prednášať na vysokej škole v Bratislave. Zdroj: ucp.sk

V prílohe mailu pre redakciu Refresher.sk študentka poslala dotazník, v ktorom podľa nej okolo 80 študentov vyjadrilo nespokojnosť s konaním udalosti. Plačkovú si vraj vedenie školy ako hostku vybralo samo a bez akejkoľvek konzultácie so študentmi. „Túto kontroverznú osobu nám chcú predložiť na vlastný výber. Zuzana Plačková, od ktorej by sme sa mali inšpirovať alebo dokonca niečo naučiť,“ hnevá sa istá študentka. Škola pritom študentke, ktorá vedenie cez profil na Instagrame s výberom hostky konfrontovala, odpovedala správami o tom, že Plačková „nepochybne patrí k najpopulárnejším ľuďom na sociálnych sieťach“.

Zuzana Strausz Plačková s manželom Reném a psíčkom. Zdroj: Instagram tinkydiorko

Redakcia Refresher.sk kontaktovala aj samotnú Plačkovú, či o nespokojnosti desiatok študentov vie. V reakcii na otázky povedala, že sa obrátila na vedenie školy, aby si informáciu preverila, no škola podľa nej žiadnu nespokojnosť neevidovala. „O žiadnom probléme nevedia. Dokonca si ma žiaci vyžiadali a veľmi sa tešia na prednášku. Prednáška nie je povinná, kto chce, na ňu ide, kto nechce, nech na ňu nejde,“ vysvetľovala. Existenciu nespokojnosti študentov označila za totálnu blbosť. „Majú na to pozitívne reakcie. Nevedia o nikom, kto by niečo takéto riešil. Že sa na mňa vraj chystá veľa žiakov, takže musia použiť väčší priestor,“ dodala Zuzana.

