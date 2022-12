Diváci boli svedkami prvého dvojduelu. Dagmar si ako parťáka profi Mišovi a Muffy zobrala práve Šimona. Žiaľ, vypadli. Nejeden fanúšik šou sa pri lúčení aj rozplakal. Všetkým bolo totiž pracovitého Šimona, ktorý mal tiež slzy v očiach, úprimne ľúto. ,,Nemám dobré pocity, lebo som tam chcel byť jednoducho do konca a veľmi ma mrzelo, že som to nedosiahol. Ja by som tam ostal ďalšie tri mesiace bez problémov, mňa bavil ten život, lepší, ako vonku," povedal následne v relácii Farma Xtra.

Šimon je z vypadnutia mimoriadne sklamaný. Zdroj: TV Markíza

,,Ja chcem len to povdať, že ja som sa duelu absolútne nebál. Hocikto si ma hocikedy mohol vybrať, ja som sa tomu nevyhýbal. Imunitu som nemal. Ja som chcel ísť do duelu, aj keď je pravda, že som chcel ísť sám za seba. Keď som si vytiahol ježka, potešil som sa. Veril som si," smutne pokračoval Šimon.

Celé Slovensko však rieši jediné - Mišove podvádzanie. Moderátor Marek Fašiang pred touto disciplínou jasne povedal, že ježka môžu vyťahovať až v momente, keď budú mať všetko odpílené a nič sa nemôže nasilu lámať. Mišo však kašľal na pravidlá a ježka z klietky potiahol hore napriek tomu, že na odpílenie chýbali ešte dve dosky. Fašiang im disciplínu napriek tomu uznal. ,,Jeden bod nemal platiť, pretože Michal odlomil jeden bodliak pri jeho vyťahovaní z klietky a v pravidlách bolo jasne povedané, že lámať sa nesmie," ozývajú sa naštvaní diváci.

,,Ten, ktorý sa mal stať víťazom celej Farmy, práve vypadol. Nik iný si to nezaslúži. Absolútny vrchol bude len to, keď to vyhrá tá lenivá Marfa," napísala Vierka. ,,Marek si nevšimol, že ježko z klietky od Miša mal ešte jeden neodpílený kus? Som sklamaná a nahnevaná," kopia sa komentáre.

