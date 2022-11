Farmári doplatili na Miňovo porušovanie pravidiel. Alica ho zo šou nekompromisne vyrazila, no tam sa to s trestmi neskončilo. Na jeho správanie doplatia všetci.

Farma prišla o najlenivejšieho súťažiaceho. Minh si musel zbaliť kufre a krátko pred finále šou opustiť. Ako však Alica avizovala, drzý Vietnamec svojím správaním potrestal aj ostatných farmárov. Po jeho odchode im oznámila šokujúcu správu: „Vaša individuálna šanca na výhru dnes klesne o 4,28 percenta.“ V tom momente všetkým zmrzol úsmev na tvári. Filip dokonca vyrátal, že podľa toho by sa mali do hry vrátiť traja farmári. A čoho sa tak hrozne obávali, sa stalo realitou. Do šou skutočne prišli noví súťažiaci! Konkrétne trojica, ktorá už vypadla, a to Alex, Natália a Saša. Keď to Muffy a Dagmar zbadali, doslova sa psychicky zrútili a spustili plač. Niet sa čomu čudovať, koho by to krátko pred koncom šou nenaštvalo?

Niektorí farmári sa tešili, niektorí sa zrútili. Príchod nových súťažiacich vyvolal veľké emócie. Zdroj: TV Markíza

Dagmar sa na trojicu farmárok, ktoré sa vrátili, ani nemôže pozrieť a neustále po nich gáni. ,,Správa sa, akoby som jej vyvraždila rodinu! Ja viem, že ju to naštvalo, ale trochu to preháňa," posťažovala sa Saša. Nepriateľskú atmosféru si všimli aj Natália s Alex. Uvidí sa, koho si Mišo vyberie do duelu. Či siahne spomedzi starých farmárov alebo si vyberie niektorú z trojice Alex, Natália a Saša.

