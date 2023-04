Bratislavčanke sa podarilo dostať až do TOP 7 žien a jej šanca na získanie srdca šarmantného Tomáša Tarra sa každou epizódou a každou vyradenou súperkou zvyšuje. Petrana do šou nešla ako úplný začiatočník. Má dlhoročné skúsenosti pred kamerou, keďže od svojich 17 si zarába ako youtuberka. Má ASMR kanál s viac ako 100-tisíc odoberateľmi a na Instagrame ju sleduje už viac ako 27-tisíc ľudí.

Petrana si s Tomášom veľmi dobre rozumie, aj napriek tomu, že je medzi dievčatami vo vile najmladšia. Zdroj: TV Markíza

Krásna Petrana síce mala vždy ambície účinkovať v televízii, nemyslela si však, že sa presadí práve v reality šou. “Nepozerám často televíziu, ale raz za čas som zahliadla napríklad Farmu. A teda klobúk dole, tam by som ja nikdy nešla. To by som si vôbec nevedela predstaviť,” priznala nám a pokračovala: “Vedela som sa predstaviť jedine v šou Love Islande. Tam som sa aj hlásila, teda, moja mama ma prihlásila. Nevybrali ma, ale moja prihláška bola stále v databáze televízie. Keď obsadzovali dievčatá do Ruže pre nevestu, našli moju prihlášku a oslovili ma.”

Okrem YouTubu a Instagramu sa Petrana venuje aj tvorbe obsahu pre dospelých (OnlyFans). Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqDUw9Lt8hs/

Petrana má s mamou veľmi dobrý a blízky vzťah. Keďže je šou už dotočená a všetky dievčatá sú doma, svojej mame prezradila mnoho detailov z natáčania. “Mama vníma to, čo vidí v televízii z dvoch pohľadov – aj objektívne aj subjektívne. Berie do úvahy to, čo vidí vo vysielaní, ale aj to, čo jej hovorím ja. Povedala mi, že niektoré dievčatá sú veľmi sympatické, ale rozumie, že ja ich poznám lepšie a podľa mojich príbehov z natáčania vníma moje pocity voči nim,” povedala nám. Mama si o svojej dcére vždy myslela, že má veľký potenciál a verila jej aj vtedy, keď sama o sebe pochybovala. “Je na mňa hrdá, teší sa z toho, že sa mi darí a že ma vidí byť šťastnou. Myslím si, že Ruža pre nevestu mi otvorila mnoho dverí do sveta,” teší sa kráska s nádherne modrými očami.

Ruža pre nevestu sa natáčala ešte minulý rok. Z Petrany a Terezky sú do dnes veľké kamarátky. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako už ukázala aj v šou, nehanbí sa za svoju minulosť a nerobí jej problém rozprávať o svojich psychických problémoch. Za to ju mnohé dievčatá v šou odsúdili a označili za herečku. Priznala, že bolo pre ňu sprvu ťažké vyrovnať sa s negatívnymi komentármi a nekonštruktívnou kritikou po odvysielaní prvej časti, ale práve mama bola tá, ktorá stála neustále po jej boku, za čo jej bude naveky vďačná.