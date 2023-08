Rozchod zaľúbencov z Ruže bol preberaný azda z každej strany, no bývalá nevesta až teraz prerozprávala svoju verziu príbehu. Mladučká Petrana prijala pozvanie do podcastu Pohofka, kde vytiahla šokujúce podrobnosti ich rozchodu. „Stále som mu hovorila, že nenávidím chodiť do posilky a mám rada iné športy ako tenis či jazdenie na koni. A on je taký typ človeka, ktorý nedokáže obsedieť doma a ja rada chodím von, ale mám rada aj svoj priestor, že som doma a oddychujem a on to nedokázal akceptovať. Aj keď som doma robila nejaké veci, videá alebo fotky na môj OnlyFans, čo je pre mňa práca, tak to nestačilo proste. Stále mal nejaký problém, že som tak často doma,” začala Petrana.

Petrana odletela za Tomášom do Bangkoku. Dnes priznala, že už pred odchodom do Thajska mala tušenie, že niečo nie je v poriadku. Zdroj: TV Markíza

Vyjadrila sa aj k ich rozchodu. Čo sa podľa nej stalo? „Boli sme spolu zavretí u mňa v byte dva mesiace a snažili sme sa to nejako manažovať, ale chcela som mu dať aj priestor, aby bol v byte sám. Pamätám si, že som sa ráno zobudila a rozmýšľala nad tým, ako si naplánujem svoj deň, aby som ho náhodou niečím neiritovala. Prekážalo mu napríklad, že som sa zobudila, mne ráno trvá aspoň hodinku-dve, kým vôbec dokážem fungovať, že som si sadla na gauč a pozerala do mobilu. Snažila som sa to nejako meniť, aby som niečo robila a to ma začalo strašne utláčať. Keď som nejaký týždeň robila veľa vecí, bol strašne nahnevaný, že sa mu nevenujem.” Ich idylka sa postupne začala rúcať.

Už na Slovensku mala pocit, že niečo nie je v poriadku. „Naplánovali sme si, že pôjdem do Thajska a spoločne sa vrátime pred finále šou. Rezervovala som si letenku, no už som cítila, že niečo je zle. Ešte aj tarotové karty som si čítala, či ísť a vyšlo mi, že nemám ísť. Povedala som si, že tomu dám šancu, no bolo to fajn asi dva-tri dni. Potom som aj zistila, že on veľmi rád… Nemyslím si, že šlo o fyzické podvádzanie, ale emočné sa stalo na milión percent, lebo som to videla na vlastné oči,” šokovala exnevesta.

Už vo vile bolo jasné, že na Marcele mu záleží. Takto neprežíval odchod žiadnej inej súťažiacej. Zdroj: TV Markíza

„Spýtala som sa ho na to, že čo to má byť, on na mňa začal iba kričať a celé to bolo proste zlé a dosť traumatizujúce. Keď sa nahnevá a kričí, tak je taký typ, že povie všetky urážky a nadávky, ktoré sa vôbec dajú povedať a potom ako keby prepne a už, no poďme spať, akoby sa nič nestalo,” pokračovala a vyjadrila sa aj k jeho novej frajerke Marcele. „Od jedného človeka som sa dozvedela, že keď bol vo vzťahu so mnou, Tomáš mu hovoril, že rieši niečo s babou zo šou. Nepovedal ktorou, ale ja si myslím, že to bola ona. Boli to správy typu miláčik, zlatíčko a takéto veci. Nie som s tým okej, prežila by som všetko, aj tieto výbuchy, ale toto, vypisovať si s dievčatami, keď si vo vzťahu, tak to nie je okej.”