Petra Polnišová sa v minulosti až po uši zamilovala do francúzskeho publicistu Matthieua Darrasa. Dvojici, ktorá sa dala dokopy ešte v roku 2009, sa narodili dvaja synčekovia a každý im závidel ich harmonický vzťah. Ako to už býva pri vzťahoch s cudzincom zvykom, ani Darras svoj domov nevymenil za Slovensko a rovnako Petra sa nevzdala kariéry a neodsťahovala sa za ním. V roku 2017 tak vyšlo najavo, že párik prežíva obrovskú krízu, za ktorou mohlo byť práve časté odlúčenie. „Nehnevajte sa, o súkromí sa nechcem vyjadrovať. Je to môj život,“ reagovala v tom čase Petra na tému rozchod pre týždenník Šarm.

Petra Polnišová Zdroj: https://www.instagram.com/p/ChP7rAlKe0H/

Herečka, ktorá mimochodom ešte pred Francúzom Darrasom bola vydatá za architekta Jaroslava Takáča, sa následne začala v spoločnosti čoraz častejšie objavovať po boku nového muža – scenáristu filmov Cuky Luky či Známi neznámi, v ktorých si zahrala aj ona, Juraja Brocka. Juraj je spoločník známej filmovej distribučnej spoločnosti, je rozvedený a rovnako ako ona, aj on má z predchádzajúceho vzťahu dve deti. Zo začiatku síce tvrdila, že ide iba o dobrého známeho, no neskôr sa im už vzájomnú náklonnosť skrývať nedarilo. Následne sme ich stretli v známej reštaurácii, v ktorej Petra a jej priateľ trávili čas s ich deťmi a herečkinou mamou. Všetci pôsobili ako šťastná rodinka a celý čas sa veľmi dobre zabávali. A odvtedy tvoria šťastný pár.

A o tom, že Polnišová našla v Jurajovi svoje životné šťastie, svedčí fakt, že na ľavej ruke sa jej blyští nová svadobná obrúčka, ktorú ukázala na nedávnom galavečere Slnko v sieti. Herečka sa totiž pred pár mesiacmi tajne vydala. Svadbu sa jej dokonca podarilo úspešne utajiť aj pred jej známymi. „Som veľmi šťastná a ako vydatá žena svojho muža sa cítim príjemne,“ prezradila Polnišová pre týždenník PLUS 7 DNÍ. Snažili sme sa spojiť aj so samotnou herečkou, no do uzávierky nám, žiaľ, nereagovala.



Prečítajte si tiež: