Mário žije v obci Čenkovce v okrese Dunajská Streda v byte so svojou mamou Máriou, s neterkou Barborkou a so synovcom Kubkom. A hoci nemá ani 40 rokov, je úplne odkázaný na pomoc svojej mamy. Muž v najlepších rokoch má totiž vážne zdravotné problémy už odmalička. „Doktorka mu zistila, že má nádor. Po desiatich rokoch alebo pätnástich sme zistili, že už nevie chodiť. Mal stále bolesti. Tak sme šli k doktorovi a povedal, že má zlomenú panvu. Toľko rokov chodil so zlomenou panvou a nikto to nezbadal,“ bude šokovať v Siedmom nebi jeho mama.

Napriek tomu, že bojoval so zdravotnými problémami, vždy sa snažil pracovať, zarábať si a mame pomáhať. Lenže jeho bolesti a komplikácie s chôdzou sa vystupňovali natoľko, že musel zo zamestnania odísť. Keďže bývajú v paneláku bez výťahu a Mário po schodoch nedokázal prejsť ani dole, ani hore, ostal v byte takpovediac uväznený. Úrady požiadal o inštaláciu takzvaného schodolezu na schodisku, vďaka ktorému by už nemusel sedieť medzi štyrmi stenami. Žiadosť mu ale zamietli. „Nejaký pán doktor, ktorý ma nikdy v živote nevidel, napísal, že vládzem chodiť a viem prejsť po schodoch. Ale ja bez toho nemám šancu vyjsť po schodoch,“ povie smutne Mário.

On to však nevzdával a odvolal sa. Po náročnom byrokratickom kolotoči sa to konečne podarilo a schodolez im do bytovky namontovali. Máriov stav bol však až tak zlý, že sa nedokázal sám osprchovať, pretože mali v byte vaňu. Požiadali preto úrady o príspevok na výstavbu bezbariérovej kúpeľne. To mu však neschválili a tak mu s umývaním sa musí neustále pomáhať jeho mama. Tá sa popri Máriovi stará aj o vnúčatá Barborku a Kubka. „Môj brat sedí v base a ich mamka ich opustila,“ povzdychne si Mário.

Hoci pani Mária žije naozaj ťažký život, berie ho tak, ako prišiel. „Toľko mi nadelil osud, toľko musím zvládnuť," hovorí. Konanie úradov rozhorčilo aj moderátora Vila Rozborila. „Niektoré rozhodnutia štátu sú tak cynické vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí, že to sa rozum zastavuje. Ten štát dáva peniaze mnohokrát na úplné blbosti a na týchto ľudí nezostáva. To človek nechápe," zhodnotí Vilo. Neľahkú situáciu tejto rodiny sa pokúsi vyriešiť Siedme nebo a do veľkej akcie pomoci povolá aj politika Petra Pellegriniho. A budú sa diať naozaj veľké veci.